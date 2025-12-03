“尹과 절연 못 하면 당대표 자격 없어”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 김재섭 국민의힘 의원은 12·3 비상계엄 만 1년인 3일 “장동혁 대표는 반성과 성찰은커녕, 계엄이 불가피했다는 식의 또 다른 ‘계몽령’을 선언했다”며 “몹시 실망스럽다”고 비판했다.

김 의원은 이날 오후 페이스북에 “오늘은 우리 국민의힘이 대한민국 국민께 사죄하고 반성해야 하는 날”이라며 이같이 적었다.

그는 “이재명이나 민주당이 아니라, 우리를 믿어 주신 대한민국 국민을 향해 머리를 숙여야 할 때”라며 “거듭 대한민국 국민께 사죄의 말씀을 전한다”고 했다.

앞서 국민의힘 초·재선을 주축으로 한 의원 25명은 이날 국회에서 “비상계엄을 미리 막지 못하고 국민께 커다란 고통과 혼란을 드린 점에 대해 당시 집권 여당 일원으로서 거듭 국민 앞에 고개 숙여 사죄드린다”며 대국민 사과문을 발표했다.

송언석 원내대표도 따로 기자회견을 통해 “극도의 혼란 속에 누구도 예상하지 못한 12·3 비상계엄이 선포됐고 국민들께서는 큰 충격과 고통을 받았다”며 “국민 여러분께 다시 한번 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

다만 장 대표는 “12·3 비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다”며 “2024년 12월 3일부터 시작된 내란몰이가 2025년 12월 3일 막을 내렸다”고 주장했다.

비상계엄에 대한 뚜렷한 사과 메시지는 없었다. 장 대표는 “계엄에 이은 탄핵은 한국 정치의 연속된 비극을 낳았고, 국민과 당원들께 실망과 혼란을 드렸다”며 “하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못했던 국민의힘도 그 책임에서 자유롭지 못하다. 국민의힘 당대표로서 책임을 통감한다”고만 했다.

이에 김 의원은 “12·3 비상계엄이 ‘의회 폭거에 맞서는 계엄’이라면 장 대표는 왜 해제 표결에 참여했는가”라고 꼬집었다.

그는 “보수 재건과 계몽령은 결코 함께할 수 없다”며 “우리 당을 폐허로 만든 윤석열과 절연하지 못하면 대표의 자격도, 국민의힘의 미래도 없다”고 강조했다.