[헤럴드경제=민성기 기자] 지난해 12월 3일 밤 비상계엄 당시 국회의사당에 진입했던 계엄군의 총구를 잡았던 안귀령 대통령실 부대변인이 당시의 상황을 회상했다.

2일 CBS 라디오 ‘박재홍의 한판승부’에 출연한 안 부대변인은 1년 전 계엄 상황을 떠올리며 “송구스럽다. 현장에는 저보다 더 용감한 분들이 많이 계셨다. 실제로 계엄군과 대치하는 과정에서 부상을 입으신 분들도 계시는데, 제 모습만 화제가 되는 것 같아 민망하다”고 밝혔다.

당시 그는 계엄군을 향해 “부끄럽지도 않냐! 부끄럽지도 않냐고!”라고 소리치며 총구를 낚아채려는 듯 거칠게 잡아 흔들었다. 계엄군이 이를 저항하는 과정에서 총기의 총구가 순간적으로 안 부대변인의 가슴팍 쪽으로 향하는 모습이 카메라에 담겨 확산했다.

‘최정예 특전사들과 대치했는데 두려운 생각은 안 들었냐’라는 진행자 질문에는 “무서웠지만 그때는 막아야 된다는 생각밖에 없었다”고 했다.

그러면서 “나중에 임무에 소극적이었던 군인들이 있었다는 소식을 접하고 가슴이 아팠는데 어쨌든 무장한 군인들을 국회에서 마주치니까 현실감이 없었다”고 말했다.

안 부대변인은 ‘1년 전으로 돌아간다면 다시 계엄군 앞에 용감하게 설 수 있을 것이냐’는 진행자 질문에는 “만약에 혼자였으면 무서웠을 텐데 현장에 많은 분들이 함께 주셔서 용기가 났다”고 밝혔다.

이어 “저는 국회 출입증이 있으니 본회의장에 있는 본청으로 왔다 갔다 할 수 있었는데, 거기 오신 시민분들은 그냥 맨몸으로 오신 거다”며 “그 분들이 더 용감하고 정말 위대한 분들이라고 생각한다”고 덧붙였다.

또 안 부대변인은 “계엄 당시 영상을 보시고 어머니가 크게 뭐라고 하셨다”며 “지금은 활동하시는 모습에 대해서 많은 격려와 응원을 해주신다”고 전했다.

대통령실에서 일한 지 6개월이 된 안 부대변인은 “최근에 아세안 정상회의 때 (이재명) 대통령님 수행하면서 다녀왔는데, 너무너무 일 잘하시고 대통령다우시지만 수많은 해외 정상들 사이에 딱 서 계시는 거 보니까 우리 대통령님, 진짜 대통령 같다는 생각이 들더라. 거기에서 대한민국이 당당하게 서서 제 목소리를 낸다는 것에 감격했다”라고 말했다.

또 “지난해 비상계엄이 있고 외신 인터뷰를 했었는데 ‘한국이 다시 독재 시절로 회귀하는 것 아니냐’라는 질문을 정말 많이 받았다. 그때 ‘한국은 시민의 힘으로 민주화를 이룩한 자랑스러운 역사가 있는 국가다. 이번에도 반드시 극복하고 회복할 거니까 조금만 지켜봐 달라’고 했는데, 1년 만에 이러한 변화를 만들어 내서 감격스러웠다”고 했다.

다만 안 부대변인은 “여러 남은 과제가 있다는 것도 알고 있다”고 덧붙였다.