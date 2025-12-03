[헤럴드경제=나은정 기자] 2027 충청권 유니버시아드대회(U대회) 조직위원회가 최근 공식 기념상품(굿즈)을 공개한 가운데, 굿즈 가격을 두고 뒷말이 무성하다. 기념품 가격이 지나치게 비싸다는 지적이다.

3일 U대회 조직위에 따르면 조직위는 지난달 21일부터 1주일간 대회를 공동 개최하는 충청권 4개 시도(세종, 대전, 충남, 충북)에서 대회 굿즈를 순차적으로 공개하고 현장 판매하는 이벤트를 진행했다. 이번 행사는 내년 온라인 공식 판매에 앞서 상품을 홍보하고 현장 반응을 살피기 위한 사전 테스트 성격이었다.

공개된 상품은 대회 마스코트를 활용한 인형, 티셔츠, 모자, 스포츠가방, 열쇠고리, 텀블러 등 약 20종이었는데, 대체로 가격이 비싸다는 반응 일색이었다.

조직위가 공개한 가격표에 따르면 흰색 반팔티는 3만6000원, 텀블러는 3만8000원, 줄노트 1만원, 도시별 자석 기념품 1만2000원, 플라스틱 열쇠고리 8500원, 인형 열쇠고리는 1만8000원 등이다. 일부 품목은 시중에서 판매되는 상품보다 비쌌고, 텀블러 가격은 유명 커피 브랜드 제품과 비슷했지만 품질 은 이에 한참 부족하다는 지적이 나왔다.

세종시 내부에서도 굿즈 가격에 대한 우려가 커지고 있다. 한 직원은 “가격이 비싸 제대로 팔릴지 걱정”이라고 말했다. 지난 7월 조치원 복숭아축제에서 2만원대 티셔츠가 판매되며 비교적 긍정적 반응을 얻었던 때와는 분위기가 다르다는 것이다.

조직위는 이날 공개한 상품과 더불어 순차적으로 문구, 잡화, 의류 등 6개 품목군 100여 종의 굿즈를 추가 출시할 예정이다. 굿즈 판매로 18억원 상당의 매출, 3억∼4억원 수준의 순이익 을 기대하고 있다.

조직위는 가격 논란에 대해 “기념상품은 다품종 소량 생산하고 국제대학스포츠연맹(FISU)에 라이선스비를 지불하기 때문에 판매 가격이 높을 수밖에 없는 구조”라고 설명했다. 그러나 국내에서 개최했던 기존 국제 스포츠 행사에서 단가를 높게 책정한 탓에 기념상품 판매가 저조했던 일이 반복된 것을 고려하면 같은 실수를 피해야 한다는 지적이 일각에서 나온다.

‘비싸다’는 시장 반응을 접한 조직위 내부에선 내년 본격 판매에 앞서 가격 인하 가능성을 열어뒀다.

U대회 조직위 관계자는 “이번 판매 행사를 통해 충청권 주민들의 구매력, 선호도 등을 파악할 수 있었다”며 “시장 반응을 토대로 최대한 제조 단가를 낮춰 합리적인 가격을 찾는 게 상품 제조·판매 사업자와 조직위가 해결해야 할 과제”라고 말했다.