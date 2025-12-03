좁은 공간서도 안정적 용접 작업 가능 인력난 해소, 스마트 조선소 구축 기여

[헤럴드경제=김현일 기자] 레인보우로보틱스가 HD현대미포로부터 협동로봇 용접 시스템 총 35세트를 수주했다고 3일 밝혔다.

레인보우로보틱스는 이번 계약으로 HD현대미포에 협동로봇 30대(스페어 3대 포함)로 구성된 용접 시스템 35세트를 공급한다.

용접 시스템의 핵심인 레인보우로보틱스의 협동로봇 ‘RB3-730’은 크기가 작고 무게가 11㎏으로 가벼워 이동과 설치가 용이한 것이 강점이다. 조선소 내부의 협소한 공간이나 복잡한 구조물에서도 안정적으로 용접 작업을 할 수 있어 조선업 자동화에 기여할 것으로 보고 있다.

특히 아크센싱, 터치센싱, 다양한 위빙 프로파일 등 동급 대비 가장 많은 용접 기능을 내장해 별도의 옵션 구매 없이도 고품질 용접을 할 수 있다고 레인보우로보틱스는 밝혔다.

레인보우로보틱스의 로봇통합시스템(SI) 파트너사인 제이씨티의 노하우와 레인보우로보틱스의 협동로봇 정밀 제어기술을 결합하며 고도화한 것이 이번 수주로 이어졌다.

발주처인 HD현대미포는 설계와 생산의 일원화를 위한 ‘조선 특화 디지털 제조’를 추진하고 있다. HD한국조선해양이 개발한 ‘공통 운영 소프트웨어’를 적용해 설계 도면 정보를 협동로봇에 자동 연동하도록 구현했다.

이를 통해 별도의 치수 입력 없이 각 조건에 맞는 최적의 용접 작업을 즉시 수행할 수 있게 됐으며 기구부 설계의 비용 효율성도 확보했다.

이정호 레인보우로보틱스 대표이사는 “RB 시리즈 협동로봇은 별도 코딩 없이, MIG·TIG 용접 등 다양한 방식으로 적용될 수 있어 조선소 같은 복잡한 환경에서도 빠르게 자동화를 구현할 수 있다”며 “이번 시스템은 조선업의 인력난 해소, 생산성 증대, 일관된 품질 확보에 실질적 기여를 할 것”이라고 밝혔다.