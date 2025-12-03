1020 세대 겨냥…“커버력·윤기 한 번에”

[헤럴드경제=신현주 기자] 커버-터치업 메이크업 브랜드 ‘투에딧(twoedit)’이 인기 캐릭터 ‘세숑(SECHON)’과 협업한 제품을 선보인다.

이번 ‘투에딧 X 세숑 컬래버 에디션’은 동글동글한 귀여운 콘셉트로 제작됐다. 1020 잘파세대(Z+Alpha Generation)에게 인기인 세숑을 디자인에 적용했다.

커버력과 반질반질한 피부 표현을 모두 노렸다. ‘반질 밀착 베이스’는 96% 수분 에센스를 함유한 메이크업 베이스다. ‘반질 커버 쿠션’은 답답함 없이 얇게 피부에 밀착돼 도자기처럼 매끈한 피부를 연출한다. 피부 색상에 맞춰 선택해 사용할 수 있도록 ‘01 라이트’, ‘02 내추럴’ 등 2종으로 구성됐다.

‘반질 코팅 메이크업 픽서’는 수분을 88% 함유한 ‘워터리 코팅 제형’으로 건조함 없이 메이크업을 유지시켜 준다. 24시간 메이크업 지속력 테스트를 완료했다. ‘밀착 커버 컨실러’는 감추고 싶은 피부 결점을 얇고 매끈하게 가려주는 스팟 컨실러다. 피부 톤과 고민에 맞춰 선택해 사용할 수 있도록 ‘01 라이트’, ‘02 내추럴’, 다크서클 커버를 위한 ‘03 피치 살몬’ 등 3종으로 구성됐다. ‘반질 밀착 퍼프’는 얼굴의 굴곡까지 세밀하게 커버해주는 모양으로 제작됐다.

투에딧 신제품은 퍼프를 제외하고 티트리, 시카, 세라마이드 등 피부 진정 성분3종을 함유했고 피부자극테스트를 완료했다. 투에딧 X 세숑 컬래버 에디션은 다이소에 입점할 예정이다.

투에딧 브랜드 관계자는 “개성 있는 디자인을 통해 나만의 감성을 표현하고자 하는 잘파세대의 니즈에 맞춰 이번 디자인 협업을 기획하게 됐다”며 “투에딧은 앞으로도 소비자와 감성적으로 소통할 수 있는 다양한 컬래버레이션을 통해 브랜드의 가치를 강화할 것”이라고 말했다.