우파 진영, ‘전체주의’ 반발…엘리제궁 “정부 아닌 언론인 운영” 반박

[헤럴드경제=서지연 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 아내 브리지트 마크롱 여사를 둘러싼 극우 진영의 가짜뉴스 확산에 대응하겠다며 ‘언론 인증제’ 도입을 제안하자, 프랑스 정치권에서 찬반 논란이 거세지고 있다. 특히 우파 진영은 “전체주의적 발상”이라며 강하게 반발했고, 엘리제궁은 “정부가 아닌 언론인이 스스로 운영하는 제도”라며 진화에 나섰다.

마크롱 대통령은 최근 지역지 라 부아 뒤 노르와의 대화 행사에서 “사실을 검증하고 윤리 기준을 지키는 언론인지 확인할 수 있는 인증 제도가 필요하다”며 언론 전문 단체들이 주도하는 시스템을 제안했다. 그는 극우 인플루언서들이 브리지트 여사를 성전환 이력 보유자 또는 소아성애자로 묘사하는 허위 정보가 반복적으로 유포된 점을 문제 삼았다.

이 발언은 처음에는 큰 반향을 일으키지 않았지만, 우파 성향 억만장자 뱅상 볼로레 소유 매체들이 이 사안을 집중 조명하면서 정치적 논쟁으로 확산됐다. 볼로레 측 인사들과 우파 지지층은 “정권과 의견이 다른 언론이 ‘가짜뉴스 생산자’로 낙인찍힐 위험이 있다”고 비판했다. 조르당 바르델라 국민연합 대표는 “민주주의가 거부해야 할 위험한 발상”이라고 했고, 우파 공화당의 브뤼노 르타이오는 조지 오웰의 소설 ‘1984’를 거론하며 “프랑스에 ‘진리부’라도 필요하다는 말이냐”고 꼬집었다.

공화당은 청원 운동까지 벌이며 “마크롱은 ‘좋은 언론’과 ‘나쁜 언론’을 구분할 권한을 위임받지 않았다. 이는 ‘공식 진실’을 도입하는 위험한 조치”라고 주장했다.

이에 대해 엘리제궁은 SNS를 통해 반박 메시지를 냈다. 정부가 언론 인증제의 운영 주체가 될 것이라는 우파 매체들의 보도는 사실이 아니라는 것이다. 엘리제궁은 “정부가 인증제를 운영한다면 독재가 된다”며 “이 제도는 어디까지나 언론인이 주체가 되어야 한다는 것이 대통령의 입장”이라고 강조했다.

마크롱 대통령이 제안한 언론 인증제는 현재 프랑스 정치·언론계에서 ‘표현의 자유’와 ‘가짜뉴스 대응’이라는 두 가치가 충돌하는 상징적 논쟁으로 번지고 있다. 제도화 여부는 아직 불투명하지만, 이번 논란은 내년 총선을 앞둔 프랑스 정치 지형에도 적지 않은 영향을 줄 것으로 전망된다.