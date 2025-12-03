2026년 신재생에너지 보급 공모 사업 선정

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 기후에너지환경부의 ‘2026년 신재생에너지 보급(융복합지원)’ 공모사업에 선정됨에 따라, 강서구 일대에 태양광·태양열·지열 등을 활용한 신재생에너지 보급을 통한 전기요금 절감 및 RE100 이행 지원 사업을 본격 추진한다고 3일 밝혔다.

시는 (재)부산테크노파크와 컨소시엄을 구성해 총사업비 27억8000만원(▷국비 9억8700만원 ▷시비 11억9600만원 ▷민자 5억9700만원)으로 공모에 응모해 선정됐다.

이번 국가 공모사업은 특정 지역 내 2종 이상 신재생에너지원(태양광·태양열·지열)을 동시에 설치해 에너지 자립 기반을 만드는 것으로, 시는 2026년 강서구 내 주택 57곳과 건물 31곳 등 총 88곳에 신재생에너지 설비를 구축할 계획이다.

설치는 ▷태양광 77곳 1505kW ▷태양열 9곳 54㎡ ▷지열 2곳 35kW 규모로 이뤄지며, 이를 통해 연간 202만8627kWh의 전력을 생산할 것으로 예상된다. 이는 439toe의 화석에너지 대체와 963tCO2의 온실가스 감축 효과를 가져올 것으로 기대된다.

또한 시 ‘탄소배출권 등록플랫폼 사업’과 연계해 별도 수익 창출도 가능하며 산단 입주기업의 전기요금 부담 경감과 RE100 이행지원 효과도 클 것으로 전망된다. 강서구 산단 입주기업 13곳에 태양광 1059kW를 보급해 연간 약 2억6800만원의 전기요금 절감이 예상된다.

특히 조선·자동차·부품 제조기업을 중심으로 RE100 이행 기반을 확보함으로써 수출·납품 경쟁력 강화도 기대된다.

공공·복지시설에는 ‘신재생에너지 체험 테마관’을 조성해 에너지 전환 인식을 확산하고, 취약 계층에게는 태양열 설비 등을 무상 지원해 에너지복지를 실현할 예정이다.

경로당 등 복지시설에 태양광·태양열을 함께 설치해 시민이 직접 체험할 수 있는 신재생에너지 홍보·교육 공간으로 활용하고, 난방·온수 비용 부담이 큰 취약계층에 대한 지원을 통해 에너지 사각지대를 해소할 계획이다.