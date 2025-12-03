아동·보육, 보건의료 분야 증가분 커 통합돌봄 전국 시행 관련 예산 늘어

[헤럴드경제=이태형 기자] 내년 지역·필수·공공의료 분야 예산이 늘고, 통합돌봄 전국 시행에 따른 시스템 구축 지원 등 관련 예산도 대폭 늘었다.

보건복지부는 2일 국회 본회의 의결을 거쳐 2026년도 보건복지부 예산 및 기금운용계획의 총지출 규모가 137조4949억원으로 확정됐다고 3일 밝혔다. 이는 2025년 예산인 125조4909억원 대비 12조40억원(9.6%) 증가된 규모이다.

세부 항목별로 보면, 지역·필수·공공의료 강화를 위해 지방의료원과 적십자병원 경영회복 지원을 위해 170억원이 증액됐다.

중증외상 거점센터 2개소에 헬기 계류장 설치·운영, 국립중앙의료원 내 정부위탁 사업 수행 정책지원센터 구축, 소아청소년과 필수의료체계 2개소 구축, 10년 이상 경과한 분만 산부인과 시설·장비비 12개소 지원, 달빛어린이병원 미설치 지역 소아청소년과 30개소 야간·휴일 운영비 지원 등도 증액됐다.

자살예방 등 국민건강 기반 확충을 위해 자살예방센터 인력 채용 기간을 6개월에서 9개월로 조정하고, 고위험군 정보연계, 청소년 심리부검 등에 예산이 늘었다.

전북권역재활병원 건립 지원과 경기·대전·서울·제주 등 공공어린이재활병원·센터 운영 지원 확충, 진료지원 간호사 책임보험료 7000명 추가 지원, 간호조무사 교육 지원대상 1000명 확대, 문신사법 제정에 따른 국가시험 도입 준비 등에도 예산이 전년 대비 늘었다.

지자체 통합돌봄 서비스 지원의 전 지역 확대와 관련 시스템 구축, 먹거리 기본보장 시범사업이 20개소에서 100개소 늘었고, 본사업은 130개소에서 150개소 늘면서 관련 예산이 늘었고, 전문아동 보호비 지원도 확대됐다.

장애인 지원을 위한 예산도 지난해보다 증액됐다.

장애인 거주시설 10개소 증개축, 장애인 활동지원에 가산급여 단가 10% 인상, 발달재활서비스 및 언어발달지원 평균 지원단가 5000원 인상 등에 따른 관련 예산이 늘었다.

발달장애인 주간활동서비스 제공인원 확대, 최중증 발달장애인 통합돌봄 종사자 전문수당 인상 및 주간 그룹 서비스 단가 인상, 학대피해 장애인 쉼터 남녀 분리시설 운영도 확대·지원된다.

반면 국회 예산 심의 과정에서 정부안 대비 기초연금 2249억원 등 총 2560억원이 감액됐다. 기초연금은 부부 2인 가구 비중과 감액 수급자 비중 등을 반영하면서 조정됐다.

복지부는 “국회에서 의결된 예산이 2026년 회계연도 개시 직후 차질 없이 신속하게 집행될 수 있도록 예산 배정과 집행계획 수립 등을 철저히 준비할 계획”이라고 밝혔다.