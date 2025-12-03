사업재편·R&D·고용안정 연계 유화산업 구조 전환 제도화

[헤럴드경제=박대성 기자] 여수시의회는 ‘석유화학산업의 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법’이 2일 국회 본회의 통과된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

시의회는 이번 특별법이 글로벌 공급과잉으로 인해 구조적 위기에 놓인 여수국가산단과 지역경제 회복을 위한 중대한 전환점이 될 것이라며 환영하고 있다.

백인숙 여수시의회 의장은 “이번 특별법은 절체절명의 골든타임에 나온 만큼 선언에 그쳐서는 안 되며 설비 고도화와 연구개발 투자 확대, 에너지 비용 부담 완화, 친환경·고부가가치 산업 전환, 고용 안정으로 이어지는 실질적인 성과로 반드시 연결돼야 한다”고 강조했다.

이어 “석유화학산업은 국가 제조업 생태계의 근간이며, 그 중심축이 바로 여수국가산단이다”라며 “정부와 국회가 국가 경쟁력 강화를 위해 석유화학의 심장인 여수에 과감하고 전폭적인 지원에 나서야 한다”고 덧붙였다.

이번 특별법은 정부와 지자체가 석유화학산업 경쟁력 강화와 구조 고도화를 위한 종합 시책을 수립·지원할 수 있도록 법적 근거를 마련하고 있다.

구체적으로 ▷사업재편 및 고부가 전환을 위한 세제·재정·금융 지원 ▷각종 인허가 절차 간소화 및 공정거래 특례 도입 ▷핵심기술 연구개발 및 전문인력 양성 ▷고용 안정 지원 등을 종합적으로 규정하고 있다.

이를 통해 범용 제품 위주로 운영돼 온 기존 설비를 과감히 감축하고 고부가가치 중심으로 산업 구조를 전환할 수 있는 제도적 기반을 마련해 국내 석유화학산업의 체질 개선과 경쟁력 회복을 본격적으로 뒷받침할 수 있을 것으로 기대된다.