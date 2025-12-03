2022년부터 주거취약계층을 위한 민간협력 집수리 지원 누적 159가구 공사완료…주거생활안정 연계 활동도 진행

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울시의 올해 주거안심동행 사업에 역대 최다 9개 후원기업이 참여, 82가구의 집수리를 완료했다.

3일 서울시는 민간 파트너와 함께 지난 2일 ‘2025 주거안심동행 민관협력사업 성과공유회’를 개최했다고 밝혔다.

주거안심동행 사업은 2022년 여름 반지하 침수피해를 계기로 시작됐다. 저층주택(반지하 포함)에 거주하는 중위소득 100% 이하 주거취약계층(아동·어르신·장애인) 가구를 대상으로 단열·방수부터 도배·장판까지 맞춤형 집수리를 제공한다. 서울시는 행정 절차를 담당하고 민간 파트너는 공사비 후원, 자재 지원, 전문 시공 등을 수행하는 민관 협력 모델이다.

시는 지난 4년간 다양한 기업의 사회공헌활동과 연계해 총 159가구의 주거환경을 개선했다. 참여 기업은 2022년 시범사업 1개 기업(9가구 지원)에서 올해 9개 기업으로 매년 꾸준히 증가했다.

2025년 주요 후원 기업으로는 주거환경개선공사비 및 물품 3억원 상당을 후원한 현대백화점그룹 리빙 계열사(현대리바트·현대L&C·지누스)을 비롯해 2억원을 후원한 HDC현대산업개발, 1억 5000만원을 후원한 현대엔지니어링 등이 있다.

대한주택건설협회 서울시회는 12가구의 집수리를 직접 시공했다. 한국가스공사 서울지역본부는 작년에 이어 올해도 2가구를 지원했고 올해 신규 참여한 대한산업안전협회는 3가구를 지원했다. 또 정리수납 전문가의 재능기부 등으로 취약가구의 주거여건 개선까지 종합 지원이 이뤄졌다.

주거안심동행 민관협력 사업을 통해 집수리를 지원받은 도봉구의 한 가구는 “습해서 곰팡이 냄새 때문에 공기가 안 좋았는데, 환경이 좋아진 만큼 가족 간 대화가 많아지고 함께하는 시간이 늘었으면 좋겠다”고 말했다.

이번 성과공유회에는 후원기업 외에도 한국해비타트, 서울특별시사회복지협의회, 함께웃는세상, 스페이스함께 등 전문적인 재능기부, 봉사활동 등으로 협력한 다양한 동행파트너들이 참석했다.

시는 사업 추진에 기여한 동행파트너 10명 및 4개 기관에 서울특별시장 표창패를 수여했다. 또 ‘함께 쌓고, 내일을 잇다’를 홀로그램으로 구현한 상징 퍼포먼스를 통해 민관 협력의 의미를 함께 나눴다.

김성보 서울시 행정2부시장은 “민간 참여가 주거안심동행 사업의 가장 큰 힘”이라며 “앞으로도 다양한 기관과 협력해 시민의 안전하고 쾌적한 주거환경을 위해 노력하겠다”고 말했다.