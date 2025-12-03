코메인이벤트 치카제 vs 바셰호스

[헤럴드경제=조용직 기자] 올해 마지막 UFC 대회가 오는 14일(한국시간) 미국 라스베이거스 상설경기장 UFC 에이펙스에서 UFC 파이트나이트로 치러진다.

메인 이벤트에선 플라이급(56.7㎏) 랭킹 3위 브랜든 로이발(33·미국)과 6위 마넬 캅(32·포르투갈/앙골라)이 액션 가득한 대결을 펼친다. 코메인 이벤트에선 페더급(65.8㎏) 랭킹 15위 기가 치카제(37·조지아)가 옥타곤에 돌아와 떠오르는 유망자 케빈 바셰호스(23·아르헨티나)와 격돌한다.

로이발(17승 8패)은 올해를 기분 좋게 끝내며 다시 한번 플라이급 타이틀 전선에 들어가려 한다. 로이발은 5번의 ‘파이트 오브 더 나이트’ 보너스를 받아 UFC 플라이급 역사상 최다 수상을 기록하고 있다. 그는 타이라 타츠로, 맷 슈넬, 카이 카라프랑스를 쓰러뜨리고 보너스를 받았다. 캅을 상대로도 피니시를 노리고 있다.

타격가 캅 (21승 7패)은 2번 연속으로 UFC 메인 이벤트에 나서 확실한 경기력으로 눈도장을 찍을 기회다. 캅은 UFC 플라이급 사상 두 번째로 많은 4회의 KO를 기록하고 있다. 그는 아수 알마바예프, 잘가스 주마굴로프, 오데 오스본과 같은 선수들을 피니시하며 팬들을 즐겁게 했다. 로이발을 꺾으면 톱5 진입이다.

치카제(15승 5패·조지아)는 랭킹을 지키고 여전히 자신이 세계 최고와 경쟁할 수 있단 걸 증명하려 한다. 상대 바셰호스(16승 1패·아르헨티나)는 2025년 세 번째 UFC 옥타곤에 올라 커리어 최대 승리를 노린다.