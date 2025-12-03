‘쉼 없는 혁신, 경계없는 포용, 선한 영향력’ 강조

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스뱅크는 ‘지속가능경영 페이지’를 공식 오픈했다고 4일 밝혔다.

‘지속가능경영 페이지’는 토스가 걸어온 세 갈래 길로 ▷쉼 없는 혁신 ▷고객 접근성 ▷선한 영향력을 제시한다. 쉼 없는 혁신은 이자의 자유, 환전의 자유, 고객 경험의 자유를 대표한다. 고객 중심으로 재설계된 새로운 금융 모델, 기술 기반의 간편하고 안전한 금융 서비스, 금융 시장 구조를 바꾼 혁신 사례가 담겼다.

경계 없는 포용은 고객 접근성 확대의 도정을 담았다. 그동안 인터넷은행의 포용은 ‘중저신용자 금융’에 초점이 맞춰지거나 국한되는 측면이 많았지만 토스뱅크는 이를 보다 확장했다. 성별과 재산, 나이, 피부색, 장애여부 등과 무관하게 금융 취약계층의 접근성을 개선해 온 사례와 누구나 이용할 수 있는 서비스를 설계한 과정이 데이터와 함께 제시된다.

선한 영향력은 이윤을 넘어 고객을 보호하고 금융 안전망을 제공해 온 토스뱅크의 진정성을 보여준다. 전세사기 보호, 금융사기 예방 등 기술을 통해 강화해 온 사회 안전망부터 고객들의 피해를 앞장서서 보호한 사례가 담겼다.

토스뱅크는 ‘지속가능경영 페이지’를 통해 그동안 축적해 온 실제 성과와 향후 창출한 가치를 투명한 지표로 기록해나간다. 나아가 지속가능경영 보고서도 공개하며, 하나의 플랫폼에서 사회적 가치 창출을 통합적으로 보여주는 체계를 구축해 나갈 계획이다. 지속가능경영 페이지는 토스뱅크 공식 홈페이지 내에서 확인할 수 있다.

토스뱅크 관계자는 “이번 지속가능경영 페이지는 토스뱅크가 기술로 사회의 기준을 새롭게 써 내려간 여정을 투명하게 보여주는 공간이 될 것”이라며 “중저신용자 포용 이상의 ‘경계 없는 포용’과 혁신, 사회적 영향력 등 다양한 공익적 가치를 한 곳에서 확인할 수 있도록 지속적으로 확장해 나갈 방침”이라고 밝혔다