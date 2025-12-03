농업 SOC 확충으로 생산 기반 강화 추진 “확정된 예산 적기 집행 위한 준비에 만전”

[헤럴드경제=양영경 기자] 농림축산식품부의 내년도 예산이 20조1362억원으로 확정되면서 사상 처음으로 20조원 규모를 넘어섰다.

농식품부는 국회 심의를 통해 정부가 제출한 내년도 예산안(20조350억원) 대비 1012억원, 올해 예산보다 1조3946억원(7.4%) 늘어난 규모의 예산을 확보했다고 3일 밝혔다.

국회는 심의 과정에서 농어촌 기본소득 시범사업, 임산부 친환경농산물 지원, 공공형 계절근로 등 주요 현안에 대한 예산을 추가로 반영했다.

우선 농어촌 기본소득 시범사업의 대상 지역을 기존 7개군에서 3개군 더 확대할 수 있도록 637억원이 추가됐다. 임산부의 건강한 식생활을 돕고 친환경농산물 소비를 활성화하기 위한 임산부 친환경농산물 지원 사업을 재개하는 데 158억원이 반영됐다. 이 사업은 지난 2023년 중단됐으나 이번 예산 확충으로 임산부 16만명에게 월 최대 4만원 상당의 친환경 농산물을 제공할 수 있게 됐다.

농가 경영안정을 위한 지원도 확충됐다. 무기질비료(65만톤) 구매 보조에 156억원, 공공형 계절근로 확대(20개소) 및 농업근로자 기숙사 건립(10개소)에 30억원, 전략작물직불 하계조사료 확대(1만ha→2만ha)에 따른 조사료 생산기반 확충에 77억원이 각각 추가 반영됐다.

이 밖에 밭작물 공동경영체 지속 육성(51억원), 농산물 저온유통시설 설치(5억원), 농촌용수개발 등 사회간접자본(SOC) 확충(174억원), 동물복지 안전관리 강화(7억1000만원), 한식진흥 및 음식관광 활성화(1억5000만원) 등을 포함해 총 34개 사업에 예산이 추가로 반영됐다.

농식품부 관계자는 “확정된 예산이 적기에 집행될 수 있도록 사업 추진에 필요한 절차를 신속히 이행할 것”며 “내년 예산집행 준비에 만전을 기할 계획”이라고 밝혔다.