“내란몰이 막 내려…추경호 영장 기각이 신호탄”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 3일 “12.3 비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다”며 “2024년 12월 3일부터 시작된 내란몰이가 2025년 12월 3일 막을 내렸다”고 주장했다.

장 대표는 12·3 비상계엄 1주년인 이날 오전 페이스북에 “추경호 전 원내대표 영장 기각이 바로 그 신호탄”이라며 이같이 적었다.

그는 “저들의 화살이 사법부로 향할 것이다. 더 강력한 독재를 위해 사법부를 장악하고, 자유민주주의를 짓밟는 반헌법적 악법들을 강행할 것”이라며 “이재명 정권의 대한민국 해체 시도를 국민과 함께 막아 내야 한다”고 했다.

아울러 “보수 정치를 새롭게 설계하겠다. 국민의힘이 지금 해야 할 일은 ‘이기는 약속’”이라며 “이제 국민의힘은 ‘하나 된 전진’을 해야 한다. 한 길만 가는 것이 아니라, 옳은 길을 선택하겠다”고 강조했다.

또 “국민의힘은 혁신의 형식화를 거부한다. 혁신은 선언이 아니라 행동”이라며 “보수 정치가 외면받는 이유는 핵심 가치를 상실했기 때문이 아니다. 보수가 지켜 온 진정한 가치를 시대에 맞는 언어로 국민께 전달하지 못했기 때문”이라고 주장했다.

장 대표는 “4번 타자 없는 구단이 운동장만 넓혀서는 우승을 할 수 없다. 정체성과 신념, 그리고 애국심을 갖춘 보수 정치의 4번 타자가 되겠다”며 “6개월 후, 우리는 민주당 심판과 보수 재건을 반드시 이뤄낼 것이다. 담대한 희망을 품고, 국민 여러분, 당원 여러분과 함께 뚜벅뚜벅 나아가겠다”고 강조했다.

한편 비상계엄에 대한 뚜렷한 사과 메시지는 없었다. 장 대표는 “계엄에 이은 탄핵은 한국 정치의 연속된 비극을 낳았고, 국민과 당원들께 실망과 혼란을 드렸다”며 “하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못했던 국민의힘도 그 책임에서 자유롭지 못하다. 국민의힘 당대표로서 책임을 통감한다”고만 했다.