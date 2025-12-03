전국 최초 모빌리티 데이터…정책 혁신 기대 지하철·버스·도보 등 8종 이동수단 자동 판별 교통 혼잡 해소 등 데이터 기반 정책 완성도↑

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 수도권 시민의 이동 형태를 분석할 수 있는 ‘수도권 생활이동 데이터’를 서울시 열린데이터광장에 공개한다고 3일 밝혔다.

수도권 생활이동 데이터는 항공·기차·고속버스·지하철·버스·차량·도보 등 8종 이동 수단을 통신 기반 알고리즘으로 자동 판별한 국내 유일의 모빌리티 데이터다. 지난해 공개된 ‘이동목적 데이터’와 결합해 이동의 목적과 수단을 통합적으로 분석할 수 있는 전국 최초의 체계를 갖췄다. KT는 해당 데이터가 교통 정책부터 도시 계획까지 행정 전반에 활용될 것으로 기대하고 있다.

KT는 통신 정보를 기반으로 이동 시간과 거리, 지하철·버스 노선 일치도, 역·정류장·공항·터미널 방문 여부 등을 종합 분석해 시민의 이동 수단을 분류했다. 이를 통해 수도권 전역의 실제 이동 흐름을 250m 격자 단위로 고해상도로 파악할 수 있게 됐다.

KT는 이번 데이터 공개로 수도권 교통정책의 정밀도가 크게 높아질 것으로 전망하고 있다. 해당 데이터는 경기·인천에서 서울로 유입되는 이동 흐름을 분석하고, 이동 수단별 평균 이동시간·거리 등을 비교할 수 있다는 특징이 있다. 이를 통해 교통 혼잡·병목지점 파악, 환승센터 구축, 노선 재조정 등 교통정책 수립이 가능해진다는 게 KT의 설명이다.

아울러 KT는 이번 데이터로 이동 목적 데이터와 이동 수단 데이터가 결합하면서, 정책 설계부터 집행·사후평가까지 이어지는 통합 행정 체계가 마련됐다고 강조했다. 이로써 정부는 데이터 기반으로 도시공간·주거정책 전반을 재설계할 수 있게 됐다. 고령층 차량 의존도가 높은 지역의 의료·복지시설 접근 개선 방향을 도출하고, 청년층 지하철 이용이 많은 지역의 주거·역세권 개발을 검토하는 것이 단적인 예다.

또 KT는 병원·학교·쇼핑 시설 등 생활 기반 시설 입지를 실제 수요 기준으로 선정하고, 정책 시행 전후 이동 변화 분석을 통해 정책 효과를 정량적으로 평가하는 데도 해당 데이터를 활용될 수 있다고 설명했다.

수도권 생활이동 데이터는 이날부터 서울시 열린데이터광장에서 월·일 단위로 공개된다. 출발·도착 행정동, 시간대별 이동 수단, 성·연령별 이동 인구, 이동 거리·이동시간 등의 정보를 제공할 계획이다.

김영걸 KT 서비스프로덕트본부장은 “이동목적과 수단을 결합한 데이터는 수도권 시민의 생활 이동 전 과정을 사실적으로 반영한 전국 최초의 통합 모빌리티 데이터”라며 “정부·서울시·지자체와의 협력을 강화해 교통·주거·도시계획 등 국민 삶과 직결되는 정책 고도화에 기여하겠다”고 말했다.