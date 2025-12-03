- 김태흠지사, 3일 ‘충남 중소기업 기술 경쟁력 강화 업무협약식’ 개최… “성장 사다리형 기업 생태계를 구축할 것”

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 3일 아산 디바인밸리에서 ‘충남 중소기업 기술 경쟁력 강화를 위한 업무협약식’을 개최했다.

김태흠 지사와 박주선 기술보증기금 전무이사, 서규석 충남테크노파크 원장, 도내 중소기업인 등 300여 명이 참석한 가운데, 업무협약식을 진행했다.

이날 도는 기술보증기금(이하 기보)·충남테크노파크(이하 충남TP)와 함께 중소기업의 연구개발(R&D)부터 기술 이전·사업화에 이르는 전주기 지원체계 구축을 목표로 ‘충남 중소기업 기술 경쟁력 강화를 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약으로 도는 연구개발 전주기 지원과 기술 이전 및 사업화 촉진을 위한 정책적·재정적 지원에 나선다.

기보는 기술 평가·보증·기술 이전 등 금융·비금융 지원을 수행하고, 충남TP는 연구개발 지원 절차 구축, 기술 이전 연계, 사업화 촉진 등 기술 기반 기업 지원 기능을 강화키로 했다.

도는 이번 협약으로 기보와 협업해 핵심 사업인 ‘기업 맞춤 연구개발-사업화 전주기 지원사업’과 ‘소부장기업 기술이전 사업화 지원사업’을 본격 시행한다.

기업 맞춤 연구개발-사업화 전주기 지원사업을 통해 중소기업을 대상으로 기보의 보증 지원, 도와 충남TP의 연구개발 수행 자금 지원을 단계적으로 추진할 계획이다.

기보는 기업 기술력을 심사해 15개 기업에 기업당 1억원 규모의 보증을 우선 지원하고, 도는 해당 기업에 이자 보전을 제공한다.

충남TP는 보증 지원 기업 중 10개사를 선정해 기업당 1억원의 연구개발 자금을 지원, 연구개발 성과 창출을 뒷받침한다.

이후 기보는 연구개발 지원기업 중 우수기업을 뽑아 최대 30억 원의 추가 보증을 지원함으로써 기술 개발 성과가 실제 매출과 사업화로 이어질 수 있도록 확실한 기반을 마련할 방침이다.

지원 분야는 자동차, 디스플레이, 반도체, 바이오, 이차전지, 탄소중립 등 6대 산업군이며, 기보는 내년 1월 관련 공고를 낼 예정이다.

소부장기업 기술이전 사업화 지원사업은 도내 공공·연구기관으로부터 기술을 이전받은 중소기업을 대상으로 기보가 이전 기술 및 사업 가능성을 심사해 기업당 최대 5억원 사업화 자금을 지원하고, 도는 2년간 2%의 이자를 지원하는 내용이다.

또 도는 기술 공급기관과 기업 간 연계를 강화하기 위해 기술 이전 교류·상담회도 확대 운영한다.

이날 협약식에서 김 지사는 “기술력은 충분한데 자본이 부족한 중소기업들을 하루빨리 지원해야 한다”며 “내년부터는 소부장기업 성장 지원과 기술 경쟁력 강화를 위해 520억원 규모의 새로운 지원체계를 본격적으로 가동할 것”이라고 말했다.

이어 “유망 기술을 가진 기업에 도의 연구개발 수행 자금과 기술보증기금의 저금리 자금을 연계한 320억원 규모의 기업 맞춤형 지원을 추진할 것”이라며 “자체 기술 개발뿐만 아니라 이미 개발된 기술을 이전받은 기업에도 200억원 규모의 융자를 저금리로 제공할 계획”이라고 덧붙였다.

끝으로 김 지사는 “초기 창업 단계를 넘어 스케일업을 준비하는 기업들이 중소·중견기업으로 도약할 수 있도록 성장 사다리형 기업 생태계를 구축할 것”이라며 “지원사업의 성과가 좋으면 앞으로 전폭적으로 확대해 도내 기업이 더 크게 도약할 수 있도록 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.