다른 쇼핑몰과 같은 비밀번호 쓴 소비자 노려

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고에 이어 G마켓에서도 무단 결제 사고가 발생했다.

3일 유통업계와 금융당국 등에 따르면 G마켓 이용자 60여명은 지난달 29일 무단 결제 사고를 당했다고 전날 금융감독원에 신고했다.

이번 사고는 G마켓의 간편결제 서비스인 ‘스마일페이’에 등록된 카드로 상품권이 결제되는 방식으로 발생한 것으로 알려졌다.

소비자들이 주로 이용하는 이커머스 플랫폼들의 비밀번호를 동일하게 사용한다는 점을 노린 수법으로 전해졌다. 개인별 피해 금액은 20만~30만원 이하, 전체 피해 규모는 1000만원 이하인 것으로 파악됐다.

G마켓은 쿠팡 개인정보 유출 사고가 알려진 직후 발생한 무단 결제 사고에 신속히 개인정보 보호를 위한 선제적 대응 조치에 나섰다고 설명했다.

G마켓은 사고 이후 ▷최근 1개월 내 비밀번호 미변경 고객 대상 비밀번호 변경 권고 ▷로그인 2단계 인증 및 보안 알림 사용 권장 ▷기프트 상품권 등 환금성 상품 카테고리 일부 인증 강화 등 조치를 취했다.

G마켓 관계자는 “내부 침입 흔적이 전혀 없어 해킹과는 무관한 도용 사건으로 추정하고 있다”며 “경각심을 갖고 빨리 조치를 한 만큼, 이후 추가 신고는 들어오지 않고 있다”고 말했다.