‘당신에게 맞춘 혁신’ 주제로 열려

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 CES 2026에서 LG전자의 핵심가치를 접목한 ‘공감지능(Affectionate Intelligence)’의 진화 모습을 소개할 계획이다.

LG전자는 CES 2026 개막에 앞서 열리는 글로벌 프레스 콘퍼런스 LG 월드 프리미어(LG World Premiere)를 알리는 초청장을 3일 공개했다.

내년 CES는 현지시간 1월 5일 오전 8시부터 미국 라스베이거스 만달레이베이(Mandalay Bay)호텔에서 ‘당신에게 맞춘 혁신(Innovation in tune with you)’ 주제로 열린다.

집 안에서부터 모빌리티, 상업용 공간 등 다양한 장소에서 제품과 솔루션들을 서로 연결해 고객 중심 경험을 확장하는 방향성을 제시할 계획이다.

특히 고객의 상황을 이해해 제안하고, 조화롭게 일상을 조율하는 ‘공감지능(Affectionate Intelligence)’의 진화된 모습을 공개한다. 발표는 류재철 CEO(최고경영자)가 맡는다.

‘공감지능’은 LG전자가 브랜드 핵심 가치인 ‘인간 중심의 혁신(Human-centered Innovation)’을 기반으로 AI가 고객을 단순히 돕는 수준을 넘어 배려하고 공감하는 방향으로 나아가야 한다는 의미를 담아 재정의한 개념이다.

한편 이번 LG 월드 프리미어는 LG전자 홈페이지와 유튜브, 소셜 플랫폼 엑스(X) 등에서 실시간으로 중계될 예정이다.