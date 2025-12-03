개표 시스템 먹통·해킹 시도까지 겹쳐 투명성 논란 트럼프 지지받은 아스푸라 후보, 개표 중반 역전 허용

[헤럴드경제=서지연 기자] 중미 온두라스 대선이 도널드 트럼프 미국 대통령의 공개 개입 논란과 개표 시스템 마비 사태가 겹치며 극심한 혼란을 빚고 있다. 개표 현황이 24시간 넘게 갱신되지 않은 데다 해킹 시도까지 감지되면서 “선거 투명성에 심각한 문제가 있는 것 아니냐”는 우려가 확산하고 있다.

온두라스 선거관리위원회(CNE)는 2일(현지시간) “예기치 못한 기술적 문제로 개표 데이터 업데이트가 중단됐다”며 “정당 관계자와 취재진이 직접 개표 과정을 확인할 수 있는 공간을 마련하겠다”고 밝혔다. 지난달 30일 투표 종료 직후부터 선관위 홈페이지는 접속 장애와 속도 저하를 반복했고, 예비 득표 데이터는 개표율 57.03%에서 24시간 넘게 멈춰 있었다.

멈춘 시점까지는 우파 국민당 나스리 ‘티토’ 아스푸라 후보(67)가 중도 자유당 살바도르 나스라야 후보(72)를 불과 515표 차로 앞서고 있었다. 하지만 개표 시스템이 정상화된 이날 오후 2시 기준(개표율 63%) 나스라야 후보가 수천표 차이로 역전했다.

선관위의 개표 데이터 전송 시스템을 담당하는 업체는 “비정상적 서비스 거부(DoS) 공격과 유사한 시도”가 감지됐다고 밝혔다. 사전 부하 테스트 기준치를 크게 초과한 트래픽이 발생해 플랫폼 안정성이 흔들렸다는 설명이다.

CNE는 “기술적 문제 때문에 선거 당일 밤 전송된 개표 기록 처리가 일부 완료되지 못했다”고 인정했다. 중도·우파 야당 후보 간 초접전 양상에 대해 “통계적으로 동률에 가까운 상황”이라고도 밝혔다.

온두라스 선거법에 따르면 두 후보 득표수가 동일하면 재검표를 거쳐, 여전히 동률이면 20일 내 재선거를 치른다. 다만 전문가들은 실제 재선거 가능성은 매우 낮다고 보고 있다.

혼란을 키운 건 트럼프 대통령의 개입 논란이다. 트럼프 대통령은 지난달 26일 소셜미디어에 “온두라스 국민이 아스푸라를 대통령으로 선출하길 바란다”고 공개 지지를 표했다. 같은 날 그는 마약 밀매 혐의로 미국에서 45년 형을 받고 있던 후안 오를란도 에르난데스 전 온두라스 대통령을 전격 사면했다. 에르난데스는 아스푸라와 같은 우파 국민당 출신이다.

트럼프 대통령은 전날에도 “온두라스가 대선 결과를 바꾸려 한다”고 주장하며 “그렇게 한다면 대가를 치르게 될 것”이라고 경고했다. 증거는 제시되지 않았다.