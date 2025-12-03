베네수 공격 임박설 와중에 발언 마약카르텔 겨냥 군사작전 확대 시사 트럼프, 베네수엘라와 더불어 콜롬비아內 마약제조 지적

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 마약 밀매를 차단하기 위해 베네수엘라 인근 해역에서 수행해온 군사 작전을 베네수엘라 지상이나 다른 나라에도 확대할 수 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 2일(현지시간) 백악관에서 주재한 내각회의에서 행정부가 마약 운반선들을 잇달아 격침한 덕분에 미국에서 마약 오남용으로 사망한 사람이 줄었다면서 “우리가 이런 공습을 하고 있기 때문에 줄어든 것이다. 그리고 우리는 이런 공습을 지상에서도 하기 시작할 것”이라고 말했다.

그는 “지상에서 하는 게 훨씬 쉽다”면서 “우리는 그들(마약 밀매자)이 이용하는 경로를 알고 있다. 우리는 그들에 대해 모든 것을 안다. 우리는 그들이 어디 사는지, 나쁜 사람들이 어디 사는지 알고 있으며 그것도 매우 곧 시작할 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 행정부는 지난 9월부터 미국으로의 마약 밀매를 차단한다는 이유로 베네수엘라 인근 해역에 항공모함 전단을 보내는 등 군사력을 대폭 증강하고 카리브해와 동태평양에서 마약을 운반하는 것으로 의심되는 선박들을 공격해왔다. 이후 트럼프 대통령은 이런 군사 작전을 지상으로 확대할 수 있다고 말해 미군이 베네수엘라 영토에 있는 마약 카르텔을 직접 공격하는 게 아니냐는 관측이 제기됐다.

트럼프 대통령은 취재진이 지상 공습의 의미를 재차 묻자 “그들(마약 밀매자)이 특정 국가나 아무 국가를 통해 들어오거나 우리가 생각하기에 그들이 펜타닐이나 코카인 제조시설을 짓고 있다면”이라고 답했다.

이어 “난 콜롬비아가 코카인을 만든다고 들었다. 그들은 코카인 제조공장이 있고 우리한테 코카인을 판다”면서 “그 누구든 그런 일을 하고 우리한테 마약을 판다면 공격 대상”이라고 밝혔다. 그러면서 “베네수엘라뿐만이 아니다”라면서 “다른 많은 사람도 그렇게 한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 발언을 종합하면 향후 미군이 베네수엘라나 콜롬비아 내에서 활동하는 마약 카르텔 요인이나 마약 제조시설을 직접 타격할 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.

한편 트럼프 대통령은 내각회의 중 때때로 눈이 처지거나 눈을 완전히 감았다고 AP통신은 보도했다. 79세인 트럼프 대통령은 최근 공개석상에서 조는 모습이 포착되면서 노화로 인해 기력이 예전보다 못한 게 아니냐는 추측이 제기됐다.

트럼프 대통령은 내각회의 모두발언에서 그간 언론이 제기한 건강이상설에 반발하면서 “지금 난 25년전보다 명민하다고 생각한다”고 말했다.