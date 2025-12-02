4000억 규모 180만주 이전 이재용 지분 19.93%→20.99% 경영권 영향 제한적…“지배구조 변화와 무관”

[헤럴드경제=정주원 기자] 고(故) 이건희 삼성 선대 회장의 부인인 홍라희 리움미술관 명예 관장이 보유한 삼성물산 지분 전량을 이재용 삼성전자 회장에게 증여하기로 했다.

삼성물산은 2일 공시를 통해 홍 명예 관장이 보유한 삼성물산 주식 180만8577주(지분율 1.06%)를 내년 1월 2일 자로 이 회장에게 증여한다고 밝혔다.

증여가 완료되면 이 회장의 삼성물산 보통주 지분율은 기존 19.93%에서 20.99%로 높아지고, 홍 명예관장의 지분은 0%가 된다.

재계에서는 이번 증여가 삼성 지배구조 강화나 경영권 문제와 직접적 연관은 없다는 관측이 우세하다. 이미 이 회장이 삼성물산 최대 주주인 상황에서 1%대 지분 이동이 의사결정 구조에 미치는 영향은 제한적이라는 분석이다.

이번에 증여되는 주식은 2021년 4월 이 선대회장 별세 후 법정 상속 비율에 따라 홍 관장에게 이전된 지분이다. 규모는 약 4000억원대로 추정되며, 현행 세법에 따라 증여세는 약 60%인 2000억원 이상이 될 것으로 보인다.

홍 명예관장은 삼성물산 외에도 삼성전자 지분을 보유하고 있다. 지난 10월 상속세 마련을 위해 삼성전자 주식 1000만주를 처분하는 신탁 계약을 체결하면서 보유 지분은 기존 1.66%(9797만8700주)에서 1.49%(8797만8700주)로 낮아져 처음으로 이재용 회장의 지분율보다 작아졌다.

삼성 일가는 상속세 총액 12조원 가운데 절반 이상을 연부연납 방식으로 2021년부터 5년 동안 6회에 걸쳐 납부하고 있으며, 마지막 분납 시점은 내년 4월이다.