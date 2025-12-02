공론화위원회 “공학 전환 추진 권고” 공식 발표 숙의 기구 찬성 75.8%·최종 설문 51.8% 점거·래커칠 갈등 속 구성원 참여 공론화 절차 거쳐

[헤럴드경제=정주원 기자] 동덕여자대학교 공학전환공론화위원회(공론화위)가 남녀공학 전환을 추진해야 한다는 결론을 공식 권고했다.

논란 속에 구성원 참여 공론화를 진행한 결과, 찬성이 여대 유지보다 우세한 것으로 확인됐다.

공론화위는 2일 학교 홈페이지에 게시한 ‘공학 전환 공론화 결과에 따른 권고안’에서 “각 절차에서 확인된 구성원의 의사를 반영해 공학 전환 추진을 권고한다”고 밝혔다.

숙의기구 토론 결과 48명 중 75.8%가 공학 전환에 찬성했고, 여대 유지 의견은 12.5%, 유보는 11.7%였다.

총 406명이 참여한 타운홀 미팅에서도 공학 전환 57.1%, 여대 유지 25.2%, 유보 17.7%로 찬성이 우세했다.

교원·학생·직원 등 7055명이 참여한 최종 설문조사 결과 역시 공학 전환 찬성이 51.8%, 여대 유지 33.2%, 유보 15%로 집계됐다. 공론화위는 모든 조사에서 응답 비율을 구성원별 같게 적용했다고 설명했다.

동덕여대는 최근 공학 전환 논의를 두고 재학생들의 점거 농성, 교내 건물 ‘래커칠’ 시위 등 극심한 갈등을 겪어왔다. 이후 학교 측과 총학생회가 공론화위 구성에 합의하면서 교원·학생·직원·동문이 참여하는 공식 공론화 절차가 시작됐다.

공론화위는 “도출된 결과를 학교 이사회와 구성원 논의의 공식 근거로 제시한다”며 “향후 절차는 학교가 책임 있게 추진해야 한다”고 밝혔다. 학교 측은 향후 이사회 심의 등 절차를 거쳐 최종 결정에 나설 예정이다.