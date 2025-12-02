시장 주재 ‘제53차 비상경제대책회의’ 개최 소상공인 전용 라이콘펀드 50억원 조성 등 추진

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 2일 중구 자갈치현대화시장 6층 부산라이콘타운에서 박형준 시장 주재로 각계 전문가, 소상공인, 상권 기획자, 유관단체 대표 등이 참석한 가운데 ‘제53차 비상경제대책회의’를 개최해 ‘2030 부산 글로컬 상권 혁신 전략’을 논의했다.

자영업자 감소와 상권 양극화로 지역 불균형이 심화되는 상황에서 시는 소상공인이 안정적으로 연착륙할 수 있도록 적극적인 지원 정책을 추진해 왔다. 정책자금은 2020년 대비 약 2배 확대된 역대 최대 규모인 2조330억원을 지원했으며, 소상공인 종합 지원 예산 또한 같은 기간 3배 늘어난 1049억원으로 확대했다.

그럼에도 불구하고 공실 증가와 상권 양극화 등의 어려움이 지속됨에 따라 시는 소상공인과 상권이 급변하는 환경 변화에 대응할 수 있도록 ‘지속 가능한 상권과 경쟁력 있는 소상공인 육성’을 위한 방안을 논의하고자 이번 회의를 마련했다.

시는 이날 회의를 통해 전문가, 소상공인, 상권 기획자의 의견을 수렴해 4개 분야 11개 전략 36개 세부사업으로 2030년까지 총 12조1459억원을 투자·지원하는 ‘2030 부산 글로컬 상권 혁신 전략’을 마련했다.

추진전략은 세계인이 찾는 글로컬 상권 중심도시 부산을 비전으로 하며 ▷혁신 소상공인 140개 기업 육성 ▷글로컬 상권 30곳 조성 ▷지역 소비 활성화 ▷위기 소상공인 연 2만2000개사 재기 지원 등을 중심으로 구성됐다.

이를 위해 시는 ▷소상공인 전용 라이콘펀드 50억원 조성 ▷식음료(F&B) 분야 기업가형 소상공인 고도화 지원 ▷글로컬 상권 활성화 지원사업 ▷1000억원 규모의 금융지원 추가 확대 등을 추진할 계획이다.

박형준 시장은 “부산의 외국인 관광객이 사상 처음 300만명을 돌파하고, 해양·문화·미식 전반에서 관광 수요가 빠르게 확대되면서 소상공인들에게 새로운 성장의 기회가 열리고 있다”며 “우리시는 이번 혁신전략을 관계 기관과 함께 내실 있게 추진하고 소통을 더욱 강화해 상권과 상인들이 변화와 정책 효과를 실질적으로 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.