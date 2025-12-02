[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 서울특별시간호사회(회장: 박정선)는 지난 11월 29일(토), 강북구 번동 일대에서 추운 겨울을 앞두고 따뜻한 마음을 전하는 ‘함께하는 김장 나눔 봉사활동’을 실시했다.

이번 봉사활동은 지역사회 취약계층의 겨울 대비를 돕기 위해 마련된 것으로, 서울간호돌봄봉사단이 나눔코리아와 함께 김장김치를 담그고 전달했다. 특히 이번 활동에서는 재정자립도가 최하위인 강북구 번동 영구임대아파트의 취약계층에게 김장김치를 전달하며 따뜻한 온정을 전했다.

올해 김장 나눔 활동은 북서울종합사회복지관과의 협력 속에 진행되었으며, 서울간호돌봄봉사단은 현장에서 김장 담그기와 포장 작업에 참여했다. 봉사자들은 정성껏 버무린 김장김치를 대상 가구에 전달하며 온정을 나눴고, 활동 내내 서로를 격려하며 즐겁게 협력했다. 현장에서는 웃음과 화기애애한 분위기가 이어졌으며, 봉사단원들은 전달될 김장김치가 안전하고 위생적으로 준비될 수 있도록 꼼꼼히 확인했다.

다양한 현장에서 근무하는 간호돌봄봉사단원 간호사들이 함께 참여해 의미 있는 나눔 활동을 이어갔다. 한 봉사자는“여러 곳에서 일하는 간호사 선생님들과 함께 봉사하며 이야기를 나누다 보니 오히려 제가 힐링하고 갑니다. 덕분에 행복했습니다”라고 소감을 전했다. 또 다른 봉사자는 “꼭 필요하고 의미 있는 활동이었고, 앞으로도 지속적으로 참석하고 싶습니다”라고 전했다.

서울간호돌봄봉사단은 매년 연탄 나눔, 김장 나눔 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오며 지역사회 복지 향상에 기여하고 있다. 봉사단은 앞으로도 어려운 이웃을 위한 활동을 지속적으로 전개하며, 참여자들은 이를 통해 사회적 책임과 연대의 의미를 체험하고 봉사의 가치를 되새길 수 있었다. 이번 활동은 지역사회와 봉사자가 함께 따뜻한 겨울을 준비하는 뜻깊은 자리로 마무리되었다.