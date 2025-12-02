[헤럴드경제=윤호 기자]공군은 오는 7~14일 미 태평양 공군사령부가 주관하는 ‘크리스마스 공수작전’에 참가한다고 2일 밝혔다.

이는 괌 남쪽 미크로네시아 지역 10여 개 섬에 의약품과 의류, 생활필수품 등 구호물자를 낙하산에 매달아 약 60m 고도에서 투하하는 방식으로 전달하는 작전이다.

1952년 비행장이 없는 미크로네시아 지역 섬 주민을 위해 생필품을 공수한 것을 계기로 시작됐다. 미 공군은 매년 12월 이 작전을 진행하고 있다.

한국 공군은 2021년부터 참여하고 있다. 올해는 한국과 캐나다, 일본이 미국과 함께한다. 영국·프랑스·독일 등 13개국은 참관한다.

우리 공군은 제5공중기동비행단 소속 C-130 수송기 1대와 조종사·정비사·지원 요원 등 30여 명을 파견한다. 이들은 이날 김해기지를 이륙해 공수작전의 거점기지가 될 괌의 앤더슨 공군기지로 향한다.

제251공수비행대대의 한윤희 소령은 “연말을 맞아 외딴 섬 주민들에게 필요한 물자를 직접 전달하는 인도주의적 작전에 한국을 대표해 참가하게 돼 뜻깊다”며 “다양한 지형·기상 조건에서 저고도 공중투하 절차를 검증해 볼 수 있는 좋은 기회로, 우리 공군의 연합작전 능력을 향상시킬 수 있을 것으로 확신한다”고 밝혔다.