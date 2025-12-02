국가해양생태공원 지정·운영 추진전략 충남 가로림만·전남 여자만 등 대상지로 3단계 공간관리로 보전·이용 균형 강화 정부·지자체·지역주민 상생구조 마련

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부가 충남 가로림만, 전남 신안·무안, 전남 여자만, 경북 호미반도 4곳을 첫 ‘국가해양생태공원’으로 지정하고 2030년까지 연간 방문객 1000만명 달성을 위한 전략을 본격 추진한다.

해수부는 2일 정부세종청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의에서 이 같은 내용이 담긴 ‘국가해양생태공원 지정·운영 추진전략’을 발표했다.

국가해양생태공원은 해양생태계 보전과 지역경제 활성화가 공존하도록 관리하는 복합 해양공간이다.

해수부는 유엔 생물다양성협약(UN CBD)에 따른 ‘30 by 30(2030년까지 관할 해역의 30% 보호구역 지정)’ 목표 달성의 핵심 수단으로 국가해양생태공원을 육성, 보전과 이용이 공존하는 해양생태계 구현을 본격화한다는 방침이다. 이에 따라 지난 2022년 ‘해양생태계 보전 및 관리법’을 개정해 국가해양생태공원 제도를 신설했고, 이번에 해양생태자원의 가치가 높고 사업계획이 구체화된 4곳을 지정했다.

이번에 지정된 지역은 ▷가로림만(점박이물범 서식 등 해양생물 다양성 우수) ▷신안·무안 갯벌(세계자연유산 등재 지역) ▷여자만(철새 도래지 등 환경 가치 우수) ▷호미반도(게바다말 등 해양보호생물 서식) 등으로 대표적인 생태 보전 거점이다.

국가해양생태공원은 해양보호구역인 핵심보전구역과 해상 1㎞의 완충구역, 육상 500ｍ의 지속가능이용구역으로 구분해 3단계 공간관리체계를 갖춘다. 완충구역에서는 해양환경 조사와 연구, 해역 관리가 이뤄진다. 지속가능이용구역에는 관찰시설·보전관·학습원 등 최소한의 친환경 시설만 설치해 보전과 이용의 균형을 유지하도록 했다.

해양수산부는 과학적 관리·조사 기반의 맞춤형 보호체계를 마련하고, 지역사회 참여를 확대해 국가해양생태공원의 지속가능성을 높인다는 계획이다.

공원 내 해양관측시설을 18개소에서 26개소로 확대하고, 전용 조사선과 수중드론 등 첨단 장비를 활용한 정밀 모니터링을 시행한다. 훼손된 서식지 복원과 핵심 서식지에 대한 정밀 조사를 추진해 맞춤형 보전 체계를 강화하고, 지역 주민이 직접 생태계 조사에 참여하는 시민 관측단 등 ‘참여형 관리체계’를 구축할 예정이다.

공원 탐방시설은 목재·야자매트 등 친환경 소재를 사용하고 범용(유니버설) 디자인을 적용해 자연 훼손을 최소화하면서 누구나 접근할 수 있는 생태관광 환경을 조성한다. 아울러 블루카본 서식지 조성과 친환경 에너지 기반의 에너지 자립형 공원 모델 도입도 추진한다.

이와 함께 로컬푸드 판로 확대, 생태관광 상품 개발, 워케이션 기반 구축 등 지역경제와 상생하는 경제 순환 구조를 구현하고 이를 뒷받침할 전문 인력 양성과 지역 일자리 창출을 병행한다. 이를 위해 지자체 중심의 지역관리위원회를 구성하고, 정부·지자체·연구기관·시민단체가 참여하는 국가해양생태공원 협의회를 통해 실행력을 높인다는 전략이다.

전재수 해수부 장관은 “해양수산발전위원회 심의를 거쳐 연내 지정을 완료하고, 2030년 연간 방문객 1000만명 달성을 목표로 추진전략을 차질 없이 이행할 것”이라며 “국가해양생태공원을 지역경제 활성화의 거점으로 육정해 생태계 보전과 지역경제 활성화를 동시에 실현하는 선순환 모델로 만들어 가겠다”고 말했다.