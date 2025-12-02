[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 로봇위성 스타트업 워커린스페이스는 90억 원 규모로 프리 A 라운드 투자유치를 완료했다고 2일 밝혔다. 이번 투자 라운드는 IMM인베스트먼트가 주도하고, 미래에셋벤처투자, 신한벤처투자, 라구나인베스트먼트, 포스코기술투자가 참여했으며, 지난 2년 동안 누적 투자액은 110억 원에 달한다.

워커린스페이스는 설립 첫해인 2024년 20억 규모의 시드 투자를 유치하여 지난 1월 세종시에 기업부설연구소를 개설한 후, 우주 재급유, 위성 수리 등 궤도상서비싱을 제공하기 위한 로봇위성 시스템 설계를 시작했다. 국내 민간업체로서는 최초로 3차원 미세중력 모사장치를 구현하여 관련 기술들을 개발 중이다.

워커린스페이스는 VC들로부터의 투자유치와 함께 중소벤처기업부의 딥테크 챌린지 프로젝트, 우주청의 스페이스 챌린지 프로젝트 등에 연이어 선정되면서 올해에만 정부부처 사업 약 88억 원 규모 예산을 확보했다.

김해동 워커린스페이스 대표는 “투자 환경이 여의치 않은 상황에서도 당사에 대한 투자 유치 희망기관들이 많아 당초 목표액인 70억 원을 초과하여 90억 원으로 이번 라운드를 마무리하게 되어 기쁘게 생각한다”며 “당사의 로봇위성이라는 독보적인 기술력과 블루오션인 궤도상서비싱 글로벌 시장으로 조기 진출에 대한 기대가 컸다”고 평가했다.

워커린스페이스는 세계 최초로 휴머노이드 로봇기술과 인공위성과의 융합을 통해 우주에서 인공위성의 수명을 보장하거나, 연장하는데 필요한 ‘우주에서의 AS, 우주에서의 유지·보수’ 전문기업을 목표로 한다. 국내에서는 KTSAT으로부터 구매의향서(LOI)를 체결, 세계 최대 위성 방송통신 사업자인 SES와의 협력을 추진하는 등 본격적인 국내외 고객사 발굴을 위해 노력하고 있다.

김 대표는 “이번 투자를 통해 궤도상서비싱 로봇위성 개발에 박차를 가함과 동시에 빠른 시일 내 국내 최초로 국내외 고객사들을 대상으로 궤도상서비싱 상업 계약을 체결함으로써, 세계적으로도 손꼽히는 전문기업으로 성장하도록 연구개발에 매진하겠다”고 밝혔다.