[헤럴드경제=배문숙 기자]기후에너지환경부는 ‘액화수소 검사지원센터’가 2일 충북 음성군 금왕테크노밸리산업단지에서 개소식을 갖고 본격 업무에 들어간다고 밝혔다.

액화수소는 기체 상태 수소를 -253도로 냉각한 것으로 부피가 기체 수소 800분의 1 수준이어서 운송이 편하다. 이번에 문 연 센터는 액화수소 관련 법정 검사와 인증 시험을 지원하는 전문기관이다.

개소식에는 한국가스안전공사, 충청북도, 한국수소연합, 한국에너지기술평가원 등 관련 기관 및 업계 종사자 100여 명이 참석했다.

검사지원센터는 액화수소 관련 법정 검사, 인증 시험 등을 지원하는 국내 최초의 전문 기관으로 총 320억 원의 예산이 투입되었으며, 사무동, 저장탱크 용기시험동, 제품 시험동 등으로 구성됐다.

저장탱크 및 탱크로리 단열성능검사, 안전밸브 및 긴급차단장치 극저온 작동성능검사, 극저온 실증시험 환경에서의 연구개발 실증 지원 등의 업무를 수행한다. 이를 통해 기업과 연구기관의 기술 경쟁력 강화는 물론, 안전한 액화수소 활용 환경 조성에 중추적 역할을 맡는다.

박덕열 기후부 수소열산업정책국장은 “이번 액화수소 검사지원센터는 친환경 에너지 시대를 선도하는 중요한 거점”이라며 “앞으로 액화수소 검사지원센터를 통해 안전한 액화수소 생태계 조성에 기여하고, 우리 기업들이 세계 액화수소 시장을 선도할 수 있도록 제도적 뒷받침을 강화해 나가겠다”라고 강조했다.