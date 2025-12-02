‘Plan2Do’, 부산항 북항 건축시설물 현장 도입

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 소규모 건설현장의 안전관리 수준 향상과 현장 중심의 스마트 안전관리 체계 확립을 위해 AI 기반 안전관리시스템 ‘Plan2Do’를 ‘2025년도 부산항 북항 건축시설물 유지보수공사’ 현장에 시범 도입했다고 2일 밝혔다.

BPA는 지난 9월 일산 킨텍스에서 개최된 ‘2025년 한국건설안전박람회’에 참석해 건설안전분야의 최신 기술 트렌드를 파악하고 다양한 안전관리 기술 업체들과 상담을 진행해 실제 현장에 적용 가능한 시스템들을 면밀히 검토했다.

이 과정에서 BPA는 현장 이미지 기반 위험요인 자동 탐지, 작업계획서 기반 안전교육자료 자동 생성 및 실시간 기상정보 연계 안전 수칙 제공 등이 가능한 아시아나IDT(주)의 AI 기반 산업안전보건 플랫폼 Plan2Do를 시범 도입 시스템으로 최종 선정했다.

‘2025년도 부산항 북항 건축시설물 유지보수공사’ 현장은 공사금액 50억원 미만의 소규모 현장으로, 고소작업 등 위험공종이 포함되나 관련 법령 상 안전관리자 배치 의무가 없는 현장이다.

BPA는 해당 시스템 도입으로 현장의 위험요인 사전 발굴 및 실시간 안전관리 체계 구축에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다. BPA는 시스템의 원활한 현장 도입을 위해 지난달 28일 현장 담당자를 대상으로 사전 교육을 실시했으며, 운영 과정에서 발생하는 사항은 즉시 검토·지원해 현장 적용에 차질이 없도록 관리할 계획이다.

또한 AI 시스템을 통해 집계되는 현장 안전 데이터를 공사관리관이 실시간으로 확인·피드백함으로써 소규모 현장 안전관리의 실효성을 높이고, 향후 축적된 데이터를 기반으로 부두별 사전 대응 매뉴얼 구축도 추진할 예정이다.