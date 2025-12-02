[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국재료연구원(KIMS)은 지난 11월 20일 창원 본원에서 국내 소재 및 부품 관련 산업 경쟁력 강화를 목적으로 ‘KIMS 재료공정기술 아카데미 – 표면처리 기술 강좌’를 개최했다. 행사 주관부서인 산업기술지원센터는 지난 9월 열처리 강좌를 시작으로 주조, 단조, 열처리, 표면처리 등 핵심 재료공정에 대한 기술 강좌를 계속 이어가고 있다.

제품의 성능과 신뢰성을 결정짓는 핵심 요소로 기계·금속·전자·에너지 산업 등 다양한 분야에서 표면처리 기술의 중요성이 커지고 있다. 이번 강좌는 표면처리 기술의 원리부터 실제 적용 사례까지 폭넓게 다뤄져, ▷양극 표면처리 기술의 종류와 산업적 응용(KIMS 문성모 박사) ▷전기도금과 무전해도금의 원리 및 응용(경북대 손인준 교수) ▷PVD 코팅기술의 이해 및 실산업 적용 기술(KIMS 이건환 박사) ▷가스터빈 고온부품용 열차폐 코팅(TBC) 기술(KIMS 변응선 박사) 등으로 구성됐다.

최철진 KIMS 원장은 “재료공정기술 아카데미는 기술 산업화를 촉진하고 기업 지원 체계를 고도화하는 중요한 단계 중 하나”라며 “한국재료연구원은 이러한 기술 강좌를 꾸준히 개최함으로써, 산업계의 기술력 향상을 통해 빠르게 변화하는 산업 환경에 능동적으로 대처하는 능력을 키울 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다”고 말했다.