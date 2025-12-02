“빛의 혁명, 국가 이름으로 새기겠다”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표는 12·3 비상계엄 1년을 하루 앞둔 2일 “빛의 혁명을 공식 민주화운동으로 인정하고 12월 3일을 민주화운동 기념일로 지정하는 법률 개정에 착수하겠다”고 말했다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “국민이 지켜낸 민주주의를 국가의 이름으로 또렷이 새기겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 “불과 1년 전 대한민국은 민주주의의 심장부가 무너질 뻔한 벼랑 끝에 서 있었다”며 “그날 대한민국을 지켜낸 힘은 제도도 권력도 아니었다. 바로 주권자인 국민이었다”고 했다.

아울러 “불법 계엄과 내란의 위협에 맞서 언론은 침묵하지 않았고 양심 있는 군인들은 명령보다 헌법을 선택했다”며 “국회는 민주공화국을 지켜낸 마지막 방파제가 됐다”고 말했다.

이어 “우발적 저항이 아니었고 민주 국가의 근본을 지켜내겠다는 국민적 결단이었다”며 “이제 국회가 그 의미를 제대로 완성해야 한다”고 덧붙였다.