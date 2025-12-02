10일간 차량등록 고객 3900명에 경품 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] 국내 최대 자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴이 창립 25주년을 맞아 ‘럭키 드로우 파티’ 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 15일까지 10일간 총 3900명에게 경품을 제공한다. 경품은 하루 단위로 변경되며 중복 당첨도 가능하다.

10일간 일자별로 제공되는 경품은 ▷탬버린즈 카 디퓨저 ▷스탠리 텀블러 ▷딥티크 차량용 방향제 세트 ▷차량용 소화기 ▷위프 차량용 탈취제 ▷JBL 블루투스 스피커 ▷헬리녹스 체어 ▷크레이지몬스터 차량용 우드 테이블 ▷파라다이스시티 온더플레이트 뷔페 식사권(2매) ▷메가커피 아메리카노 모바일 교환권(3000명 선착순) 등 10가지 제품으로 구성됐다.

참여방법은 엔카 앱의 내차팔기 탭에서 차량번호를 입력해 차량을 등록한 뒤 이벤트 페이지에서 응모하기 버튼을 눌러 완료하면 된다. 차량 등록을 한 번만 진행해도 10일 동안 매일 응모가 가능하다. 이벤트를 지인에게 공유하거나 내차팔기 ‘엔카 비교견적’ 서비스 신청을 완료하면 당첨 확률은 더욱 높아진다.

엔카닷컴은 누적 매물 1500만대, 연간 등록 매물 120만대 규모의 중고차 플랫폼으로, 2000년 창립 이후 업계 최초로 중고차 가격 표시제, 진단 및 보증 서비스, 클린엔카 등 혁신 서비스를 선보였다.

엔카닷컴 관계자는 “엔카닷컴이 25년 동안 성장할 수 있었던 가장 큰 원동력은 고객들의 신뢰와 꾸준한 이용 덕분”이라며 “국내 1등 중고차 거래 플랫폼으로서 앞으로도 더욱 많은 고객들이 편리하고 믿을 수 있는 중고차 거래 경험을 누릴 수 있도록 서비스 혁신을 지속하겠다”라고 말했다.