한은, ‘물가 상황 점검회의’ 개최 “석유 강세, 농수축산물도 올라”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 김웅 한국은행 부총재보는 최근 물가 흐름에 대해 “향후 소비자물가 상승률은 점차 2% 수준으로 낮아질 것으로 예상한다”면서도 “높아진 환율이 향후 물가에 미칠 영향에 대해 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 밝혔다.

한국은행은 2일 오전 본관 16층 회의실에서 김웅 부총재보 주재로 ‘물가 상황 점검회의’를 열고 최근 물가 상황과 향후 물가 흐름을 점검했다고 밝혔다.

김 부총재보는 “소비자물가에서 여행 관련 서비스가격은 예상대로 낮아졌지만 석유류 가격 강세가 지속되는 가운데 농축수산물 오름세가 크게 확대되면서 전월과 같이 2.4% 상승했다”며 “농축수산물은 기상여건 악화로, 석유류는 환율 상승 영향으로 오름폭이 확대됐다”고 말했다.

지난 11월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.4% 증가하며 지난달과 같은 증가폭을 유지했다. 서비스가격은 하방 요인(-0.1%포인트)으로 작용했지만, 농축수산물과 석유류가 각각 0.17%포인트, 0.05%포인트씩 오르며 소비자물가를 끌어올렸다.

농축수산물의 경우 수확기 기상 여건 악화 등으로 오름폭이 대체로 커졌다. 특히, 농산물은 전년 동기 대비 5.4% 오르며 한 달 전(1.1%)보다 증가폭이 5배가량 커졌다. 수산물도 같은 기간 증가폭이 5.9%에서 6.8%로 0.9%포인트 올랐다. 축산물은 5.3%로 비슷한 수준을 유지했다.

석유류 가격도 환율 상승과 유류세 인하율 축소 등에 상승률이 10월 4.8%에서 11월 5.9%로 1.1%포인트 올랐다.

다만 일시적 요인을 제외한 물가 흐름을 보여주는 근원물가 상승률은 10월 2.2%에서 11월 2%로 증가폭이 0.2%포인트 축소됐다. 근원상품은 가격 상승폭이 1.4%에서 1.3%로 0.1%포인트, 서비스는 명절효과 소멸 등으로 2.5%에서 2.3%로 0.2%포인트 떨어졌다.

소비자물가 중 구매 빈도와 지출 비중이 높은 품목을 대상으로 한 생활물가 상승률은 2.5%에서 2.9%로 0.4%포인트 확대됐다.

향후 1년간 물가상승률에 대한 일반인의 주관적 전망인 기대인플레이션도 11월 2.6%로 2% 중반 수준을 이어갔다.

김 부총재보는 물가 흐름에 대해 “근원물가가 다시 안정적인 흐름을 나타낸 가운데 농축수산물가격 상승세도 완화되면서 향후 소비자물가 상승률은 점차 2% 수준으로 낮아질 것으로 예상한다”면서도 “높아진 환율이 향후 물가에 미칠 영향에 대해 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 말했다. 원/달러 환율은 최근 1460원대에서 불안한 흐름을 이어가고 있다.

이어 “소비자물가가 두 달 연속 2% 중반의 상승률을 보이고 생활물가도 높아진 만큼, 향후 물가 상황에 대해 경계심을 갖고 점검하겠다”고 덧붙였다.