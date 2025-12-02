[헤럴드경제=나은정 기자] 모델하우스 직원이 불친절하다는 이유로 주차된 차량에 불을 지른 50대가 경찰에 붙잡혔다.

울산 남부경찰서는 일반 건조물 등 방화 혐의로 50대 A씨를 긴급체포해 구속영장을 신청했다고 2일 밝혔다.

A씨는 지난달 28일 0시 12분쯤 울산의 한 모델하우스 지상 주차장에 주차된 BMW 하이브리드 차량에 불을 지른 혐의를 받는다. 화재로 다친 사람은 없었지만, 차량 1대가 전소돼 소방서 추산 1억원 상당의 재산 피해가 났다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 분석해 범행 이튿날 오후 10시 33분쯤 A씨를 그의 주거지에서 긴급체포했다.

조사 결과 A씨는 모델하우스 직원의 응대에 불만을 품고 범행한 것으로 나타났다. 다만 A씨가 불을 지른 차량은 모델하우스에서 근무하는 다른 직원의 소유인 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “모델하우스 관계자 진술과 수사 결과를 종합해 직원의 불친절에 불만을 품고 범행한 것으로 판단하고 구속영장을 신청했다”고 설명했다.