갤럭스 ‘신약 설계 AI’와 셀트리온 ‘글로벌 역량’ 결합 치료제 개발 기간 단축 및 차별화 전략 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 인공지능(AI) 신약개발 기업 갤럭스가 국내 대표 바이오의약품 기업 셀트리온과 다중항체 기반 차세대 자가면역질환 치료제 공동 개발에 나선다고 2일 밝혔다.

양사는 갤럭스의 신약 설계 인공지능과 셀트리온의 글로벌 항체 개발 역량을 결합해, 복수의 표적에 동시에 작용하는 차별화된 다중항체를 보다 정밀하고 효율적으로 개발한다는 목표다.

이번 협력에서 갤럭스는 AI 기반 항체 설계와 신약후보물질의 초기 검증을 담당하며, 셀트리온은 비임상 및 임상 개발, 상업화에 이르는 전체 개발 과정을 맡는다.

양사 역량이 모이면서, 신약 후보물질 발굴 단계에서 임상까지 이어지는 개발 기간을 큰 폭으로 단축하고 임상 성공 확률을 높일 수 있는 새로운 신약개발 모델을 구축할 것으로 기대된다.

다중항체는 하나의 분자로 여러 표적을 동시에 조절하여, 질환에 관여하는 복합적인 면역 경로를 한 번에 제어할 수 있다는 점에서 차세대 모달리티(Modality)로 주목받고 있다.

그러나 전통적인 항체 발굴 방식은 무작위적 선별(Screening)에 의존하기 때문에 각 표적에 결합할 수 있는 다양한 항체를 확보하기 어렵고, 확보한 항체들을 조합해 최적의 다중항체 구조를 도출하는 과정 역시 실험적으로 매우 제한적이라는 근본적 한계가 존재한다.

갤럭스의 AI 기반 단백질 설계 기술은 치료 표적과 항체 간의 상호작용을 분자 수준에서 정밀하게 설계함으로써, 최적의 치료제 개발에 필요한 항체의 구조적 특성을 처음부터 구현할 수 있다. 이는 복잡한 다중항체 개발에서도 우수한 특성을 갖춘 신약후보물질을 보다 빠르게 확보할 수 있다는 점에서 차별화 된다.

최근 갤럭스는 자사 플랫폼 ‘갤럭스디자인(GaluxDesign)’을 통해 여러 표적에 대해 30% 이상의 드노보(de novo, 처음부터) 항체 설계 성공률을 보이며 설계의 정밀성과 성공률 면에서 업계 최고 수준의 기술력을 입증했다. 이러한 정밀 설계 역량은 글로벌 업계에서도 높은 관심을 받고 있다.

석차옥 갤럭스 대표는 “AI 기반 단백질 설계 기술은 단순히 신약개발 비용을 절감하고 속도를 높이는 것을 넘어, 최적의 치료제 개발을 위해 정의된 구조와 기능을 가진 신약 후보물질을 AI를 활용하여 처음부터 정밀하게 구현할 수 있다는 점에서 신약개발의 패러다임을 바꾸고 있다”며 “이번 협력을 통해 셀트리온과 함께 이러한 새로운 개발 모델을 실제 산업 현장에서 구현하게 되어 의미가 크다”고 말했다.

이수영 셀트리온 신약연구본부장은 “다중항체와 같은 고난도 신약 개발을 위해서는 기술적 한계를 뛰어넘는 새롭고 다양한 접근법이 필수적”이라며 “셀트리온은 갤럭스와의 협업을 통해 변화하는 신약 개발의 패러다임을 선도하고, 국내 바이오 생태계가 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 함께 만들어 가고자 한다”고 밝혔다.