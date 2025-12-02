양사, 1일 ‘공동 개발 완료 보고회’ 개최

변전소 단위로 확대된 통합 진단 시스템

대한전선과 효성중공업 관계자들이 지난 1일 서울 서초구 대한전선 본사에서 진행된 ‘공동 개발 완료 보고회’에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 사진 왼쪽부터 효성중공업의 유인정 상무, 권기영 전무, 대한전선의 임익순 상무, 홍동석 상무, 강지원 고문. [대한전선·효성중공업 제공]
[헤럴드경제=고은결 기자] 효성중공업과 대한전선은 효성중공업의 ‘아머 플러스(ARMOUR+)’에 대한전선의 실시간 케이블 진단·모니터링 시스템 ‘PDCMS’를 결합한 ‘케이블 예방진단 및 자산관리 통합 솔루션’ 개발을 완료했다고 2일 밝혔다.

양사는 지난 1일 서울 서초구 대한전선 본사에서 ‘아머 플러스 플랫폼 내 케이블 진단 솔루션 공동 개발완료 보고회’를 열었으며, 사업화에 본격 나서기로 했다.

양사는 지난해 11월 ‘전력분야 기술 협력 및 신사업 모델 발굴 MOU’를 체결한 바 있다. 각사의 핵심기술을 융합, 고도화된 솔루션으로 세계 전력시장 공략을 확대하기 위해 추진됐다.

이번에 양사가 개발한 ‘케이블 예방진단 및 자산관리 통합 솔루션’은 기존 케이블과 전력설비로 분리돼 있던 진단시스템을 하나로 통합했다. 기존 개별 전력설비 단위에서 변압기·차단기·케이블 등 변전소 전체 설비를 아우르는 ‘통합 진단 체계’를 구축한 것이다.

이에 따라 고객은 변전소 단위 전력 시스템 전체의 진단 정보를 한 화면에서 모니터링해, 설비에 대한 교체·투자 계획을 보다 정밀하고 일관되게 판단할 수 있게 됐다.

최근 전력설비 운영 기업들 사이에서 설비 관리∙운영 효율을 높이기 위한 진단 체계 통합 수요가 빠르게 늘고 있다. 양사는 이번 기술을 활용해 기존 고객사뿐만 아니라 설계·조달·시공(EPC) 설계사, 데이터센터, 발전사 등 등 다양한 기업들과의 사업 기회를 발굴해 나간다는 계획이다.

한편, 글로벌 시장조사기관 포춘 비즈니스 인사이츠에 따르면 전 세계 전력 자산관리 시장은 2022년 약 6조3000억원 규모에서 2029년 약 9조1000억원으로 연평균 5.8% 성장할 것으로 전망된다. 현재 노후 송배전 설비 증가, 재생에너지 및 데이터센터 확대 등으로 전력계통 복잡성이 늘어나며, 고장 이후 복구가 아닌 사전 진단과 예방 중심의 자산관리 수요는 급증하는 추세다.


