‘찰스턴 푸드앤와인클래식’에 가전 브랜드 중 유일 공식 후원사 참여

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자의 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 ‘SKS’가 미국 사우스캐롤라이나주 찰스턴에서 열린 ‘찰스턴 푸드앤와인클래식’에 가전 브랜드 중 유일한 공식 후원사로 참여했다.

2일 LG전자에 따르면 ‘SKS’는 이번 행사에서 별도 전시공간을 마련하고 다양한 빌트인 가전 라인업을 선보이며 ‘요리에 진정성을 담는다(True to Food)’라는 브랜드 철학을 알렸다.

특히 ▷가스레인지, 인덕션, 수비드 기능을 모두 탑재한 ‘프로레인지’ ▷내부 카메라로 식재료를 분석해 맞춤형 레시피를 추천하는 기능을 탑재한 ‘빌트인 오븐’ 등을 전시했다.

이를 활용한 ‘SKS’ 총괄 셰프 닉 리치의 라이브 쿠킹쇼와 시식 행사도진행했다.

‘찰스턴 푸드앤와인클래식’은 미국 전역의 셰프, 소믈리에 등 업계 전문가들이 모여 50회 이상의 요리 시연, 세미나, 패널 토론 등을 진행하는 미식 전문 행사다.

음식 전문지 ‘푸드앤와인’과 여행 전문지 ‘트래블+레저’, 라이프스타일 잡지 ‘서던 리빙’ 등 미국 유력 매체들이 개최하며 지난해 미국 종합일간지 USA투데이로부터 ‘신생 페스티벌(Best New Festival)’ 1위로 선정됐다.

LG전자는 올해 초프리미엄 빌트인 주방 가전 브랜드 ‘시그니처 키친 스위트’를 ‘SKS’로 새단장하고, 글로벌 고객과의 접점을 넓히며 프리미엄 빌트인 가전 시장에서 입지를 키우고 있다.

‘SKS 서울’ 외에 미국과 이탈리아에서 상설 빌트인 가전 전시관을 운영 중이며, 올해 6월 미국 콜로라도주 아스펜에서 열린 ‘푸드앤와인클래식’에 가전 브랜드 중 유일한 공식 후원사로 참여한 바 있다.