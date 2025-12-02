총 96명 수상…대상 9명 장학금 50만원 “전국 1.8만 점포 기반 사회안전망 활동”

[헤럴드경제=김진 기자] CU를 운영하는 BGF리테일은 경찰청, 아동권리보장원, 포커스미디어코리아와 함께 ‘제5회 아동 안전 그림 공모전’ 시상식을 개최했다고 2일 밝혔다.

1일 서울시 서대문구 경찰청에서 열린 시상식에는 민승배 BGF리테일 대표이사, 박종성 커뮤니케이션실장, 김호승 경찰청 생활안전교통국장, 고금란 아동권리보장원 부원장, 김재호 포커스미디어코리아 본부장 등 관계자와 수상자, 가족이 참석했다.

공모전은 어린이가 그림을 그리며 일상에서 안전 수칙을 자연스럽게 익히고, 우리 사회에 아동 안전 문화를 확산 및 정착시키기 위해 2021년부터 매년 진행 중이다. 올해 공모전은 ▷생활 속 아동 안전 ▷아동 실종 예방 ▷아동 학대 예방 세 가지 주제를 중심으로 이뤄졌다. 실종·유괴 예방 수칙 알리기, 경찰과 보호자에 대한 감사 메시지 등 1600여점의 작품이 출품됐다.

최종 수상작은 주제 적합성, 창의성, 표현력, 완성도 등을 기준으로 한 1차 블라인드 심사와 온라인 국민투표 결과를 반영한 2차 심사를 거쳐 선정됐다. 대상 9명을 포함해 총 96명이 수상했다.

생활 속 아동 안전 부문의 BGF리테일 대표이사상은 ▷유치부 김주연 ▷초등저학년부 김서아 ▷초등고학년부 명은영 어린이가 수상했다. 아동 실종 예방 부문 아동권리보장원장상은 ▷유치부 박서영 ▷초등저학년부 김지윤 ▷초등고학년부 박지인 어린이가 받았다. 아동 학대 예방 부문 경찰청장상은 ▷유치부 장효원 ▷초등저학년부 김고은 ▷초등고학년부 이강은 어린이가 받았다. 대상 수상자에게는 상장과 함께 장학금 50만원이 수여됐다.

이 외에도 최우수상 27명, 우수상(좋은친구상) 60명, 참가상 1000명, 단체상 5개소 등 수상자에게도 장학금과 CU모바일상품권 등이 부상으로 주어졌다.

한편 BGF리테일은 경찰청과 함께 아동 안전 사회공헌 프로그램 ‘아이CU’를 운영하고 있다. 길을 잃은 어린이, 치매 어르신, 지적장애인 등 도움이 필요한 이들을 임시 보호하고 경찰과 가족에게 인계한다. 2017년 첫 도입 이후 지금까지 아이CU를 통해 보호자 품으로 돌아간 사례는 200여건에 달한다.

민승배 BGF리테일 대표이사는 “앞으로도 CU는 전국의 최대 1만8600여개 점포 네트워크를 기반으로 아이CU 캠페인을 비롯해 다양한 사회 안전망 활동을 펼칠 것”이라고 말했다.