제18차 소규모주택정비 통합심의 소위원회 성북구 정릉동 226-1일대 모아타운 외 5건

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울시가 성북·강북·동대문·중랑·마포구 등 모아타운 6개 지역을 확정해 총 8478세대 주택공급에 나선다.

2일 서울시는 전날 열린 제18차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 성북구 정릉동 226-1일대 모아타운 외 5건을 통과시켰다고 밝혔다.

모아주택이 공급될 곳은 ▷성북구 정릉동 226-1번지 일대 ▷강북구 수유동 392-9번지 일대 ▷동대문구 답십리동 489번지 일대 ▷중랑구 중화2동 299-8번지 일대 ▷마포구 창전동 46-1번지 일대 ▷관악구 성현동 1021번지 일대 등 총 6곳이다. 사업추진 시 모아주택 총 8478세대(임대 1443세대 포함)가 공급될 예정이다.

성북구 정릉동 모아타운(면적 3만111.1㎡)에는 모아주택 2개소를 통해 총 782세대(임대 69세대 포함)가 공급된다. 지하2층 지상29층으로 기존 A-1구역 379세대, A-2구역 155세대에서 총 782세대로 248세대 증가한 규모의 공동주택으로 조성된다. 이 지역은 노후건축물 67.5%, 반지하 주택 68.8%에 이르는 노후 저층 주거밀집지역으로 주거환경 개선이 필요했던 곳이다. 제2종일반주거지역(7층)에서 제2종일반주거지역으로 변경해 층수 및 건축규제 완화가 적용된다.

강북구 수유동 392-9번지 일대(면적 8만6324.1㎡)는 모아주택 5개소가 추진돼 기존 1725세대에서 870세대 늘어난 총 2595세대(임대 577세대 포함)가 공급될 예정이다. 대상지는 반경 600미터 이내 가오리역, 화계역(우이신설선), 수유역(4호선)이 인접해 있는 트리플 역세권이다. 인근에 우이초등학교가 있어 교육환경도 양호하다. 동측으로는 수유동 31-10번지 일대 모아타운이 위치해 이번 사업이 지역 활성화에도 기여할 전망이다.

동대문구 답십리동 489번지 일대(4만524.6㎡)는 모아주택 3개소를 통해 총 994세대(임대 216세대 포함)가 공급된다. 노후·불량 건축물 비율이 92%에 달하고 협소한 내부도로 및 높은 경사로가 형성된 지역으로 이번 사업으로 주거환경이 대폭 개선될 전망이다. 이번 모아타운 관리계획에서는 기존 제2종일반주거지역을 제3종일반주거지역으로 용도지역 상향해 사업성을 확보한다.

중랑구 중화2동 299-8번지 일대 모아타운은 현재 공사 중인 가로주택정비사업 1개소와 모아주택 3개소 추진을 통해 총 1800세대(임대 286세대 포함)를 공급한다. 모아타운 관리계획은 제2종일반주거지역을 제3종일반주거지역으로 전면 상향해 사업성을 높였다.

마포구 창전동 46-1번지 일대(면적 1만1630㎡)는 이번 모아타운 관리계획(안) 통과로 향후 모아주택 1개소가 추진돼 총 298세대(임대 41세대 포함)의 주택이 2032년까지 공급된다. 구릉지형 정비 취약 주거밀집지역인 관악구 봉천동 1021번지 일대(면적 7만948.1㎡) 모아주택 4개소에서는 기존 1385세대보다 624세대 늘어난 총 2009세대(임대 254세대 포함) 주택이 공급될 예정이다.