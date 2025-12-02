1일 판교서 열린 ‘21회 건설기계인의 날’ 행사서 임기 시작 “시장 패러다임 바꿀 미래 기술 확보할 것”

[헤럴드경제=한영대 기자] HD건설기계는 문재영 사장이 1일 경기도 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 열린 ‘21회 건설기계인의 날’ 행사에서 한국건설기계산업협회 제16대 회장으로 취임했다고 2일 밝혔다.

이날 행사에는 나성화 산업통상부 산업공급망정책관, 안춘엽 대한건설기계협회 회장을 비롯해 국내 건설기계 기업 관계자 200여명이 참석했다.

문 신임 회장은 1994년 현대중공업에 입사해 HD현대건설기계 영업본부장(전무)과 HD현대인프라코어 건설기계사업본부장(부사장) 등을 거쳐 HD건설기계 대표이사로 내정돼 있다. HD건설기계는 내년 1월 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어 합병으로 출범하는 통합법인이다.

문 회장은 취임사에서 “대한민국은 세계 6위의 건설기계 제조 강국으로서 기술과 제품 모두 해외로 뻗어나갈 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있다”고 말했다. 이어 “제조 산업의 패러다임을 바꿀 건설기계 미래 기술을 확보하고, 중소 부 품기업의 제조 경쟁력을 한층 강화해 국내 기업들의 해외 진출과 수출 확대에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

한편, 1994년 창립한 한국건설기계산업협회는 HD건설기계를 비롯해 대기업 7개 사, 중견기업 13개 사, 중소기업 274개 사 등 총 294개 회사를 회원사로 두고 있다. 국내 건설기계 산업 발전을 위한 조사와 연구, 정책 수립, 기술 인력 양성 등의 사업을 진행하고 있다.