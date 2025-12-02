급등 뒤 단기차익 실현 ‘숨 고르기’ “산업 근본 전망은 유지”

[헤럴드경제=김유진 기자] 최근 한미 협력 기대감을 바탕으로 시장에서 주목받았던 조선·방위산업·원자력 이른바 ‘조방원’ 관련 상장지수펀드(ETF)가 지난달 부진한 흐름을 보인 것으로 나타났다. 그동안 급등세를 이어오던 만큼 모멘텀이 약해지며 조정 국면에 접어들었다는 분석이 제기된다.

2일 코스콤 ETF 체크에 따르면 조방원 섹터 ETF들은 최근 1개월 수익률 순위에서 하위권을 대거 차지했다.

국내 주요 방산주 10종목에 투자하는 ‘PLUS K방산레버리지’가 -36.02%로 가장 큰 낙폭을 기록했고, ‘SOL조선TOP3플러스레버리지’(-35.84%), ‘KODEX K방산TOP10레버리지’(-33.59%), ‘PLUS 글로벌원자력밸류체인’(-20.62%) 등도 큰 폭의 하락을 보였다.

이러한 조정은 앞선 상승 흐름과 비교하면 더욱 두드러진다. ‘SOL조선TOP3플러스레버리지’는 10월 한 달 동안 38.4%의 높은 수익률을 기록했고, 9월 말 상장된 ‘PLUS K방산레버리지’ 역시 같은 기간 2.9% 상승했기 때문이다. 단기간 급등 이후 차익 실현이 강하게 나타난 것으로 해석된다.

시장에서는 조선·방산 업종이 한미 조선·원전 협력 기대감 속에서 그동안 증시 변동성 와중에도 주도주 역할을 해왔으나, 워낙 빠르게 오른 탓에 자연스러운 되돌림이 나타난 것으로 보고 있다.

최광식 다올투자증권 연구원은 “방산주는 우크라이나 사태와 관련해 종전 가능성 얘기가 나오면서 심리적으로 매도세가 나올 수 있는 환경이었다”며 “조선주의 경우 APEC 기간 ‘마스가(MASGA, 미국 조선업 재건)’ 논의가 부각되며 올랐다가 수익 실현이 나온 상황으로 보인다”고 설명했다.

다만 전문가들은 이번 조정이 산업 자체의 성장 전망이 흔들렸기 때문은 아니라는 데 의견을 모은다.

유안타증권은 보고서에서 조선업에 대해 “3분기 실적 발표 이후 4분기 실적 개선 기대감이 여전히 유효하다”고 평가하며 ▷APEC 계기 한미정상회담 후 MASGA 정책 협의 기대감 ▷4분기 컨테이너선 추가 발주 가능성에 따른 연간 수주 목표 달성 전망 ▷연말 미국발 LNG선 발주 기대 등을 긍정 요인으로 제시했다.

방산업에 대해서도 “재료 노출 이후 단기적으로 힘이 빠졌을 뿐”이라며, 중장기 성장성은 유지되고 있다고 진단했다.