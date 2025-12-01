[헤럴드경제=나은정 기자] 신혼여행 중이던 한국 공무원이 이탈리아 밀라노의 관광 명소 두오모 광장에서 쓰러진 외국인을 심폐소생술(CPR)로 살려 화제다.

1일 국무조정실과 뉴스1에 따르면 국무조정실 안전환경정책관실 재난대응팀에 파견 근무 중인 윤제헌 경감(35·해양경찰 간부후보 67기)은 지난달 2일 아내와 함께 밀라노 신혼여행 중 두오모 광장에서 의식을 잃고 쓰러진 50대 남성을 발견했다.

당시 사고 현장엔 현지인과 관광객들로 붐볐지만, 모두 당황해 구체적인 조치를 하지 못한 채 지켜보고 있었다. 윤 경감은 패키지 여행 일정이 지연되거나 의료적 대응이 잘못될 경우 발생할 수 있는 책임 문제 등을 떠올리며 잠시 망설였지만, 곧 “사람 생명이 우선”이라고 판단해 인파를 헤치고 쓰러진 남성에게 달려갔다.

윤 경감은 남성의 상태를 확인한 뒤 즉시 CPR을 실시했고, 주변에 응급 신고를 요청했다. 이 과정에서 그의 아내도 적극적으로 신고를 도우며 상황을 지원했다. 윤 경감이 약 2~3분간 응급조치를 이어가는 사이 현지 경찰과 구조대가 출동했고, 다행히 남성은 호흡을 되찾은 것으로 알려졌다.

이같은 사연은 주한 이탈리아 대사관에도 전달됐다. 에밀리아 가토 주한 이탈리아 대사는 지난달 28일 윤 경감과 가족을 대사관으로 초청해 직접 감사의 뜻을 전했다.

윤 경감은 뉴스1과 인터뷰에서 일단 사람을 살려야겠다는 생각으로 갔다”며 “해외 체류 중 우연히 마주한 상황에서 공무원으로서 당연한 조치를 했을 뿐이다. 대한민국 공무원 누구라도 그 상황이면 같은 행동을 했을 것”이라고 전했다.