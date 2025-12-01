비접촉 결제 가맹점 대폭 증가 네이버 지도와 연계, 접근성도 강화

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국에 여행온 외국인들은 앞으로 더욱 편리한 결제와 관광지로의 접근성이 커지는 혜택을 누리게 된다.

한국관광공사(사장직무대행 서영충)는 방한 외국인 관광객의 쇼핑관광 및 결제편의를 위해 네이버페이(이하 ‘Npay’)와 업무협약을 체결하고 ‘NFC 결제 인프라’ 확충에 나섰다.

두 기관은 이번 협약을 통해 ▷Npay의 오프라인 통합 단말기 ‘Npay 커넥트’ 배포 ▷네이버 지도 연계, 주요 관광정보 통합 제공 ▷NFC 결제 서비스 가맹점 대상 홍보 등에 함께 힘쓰리고 했다.

Npay 커넥트는 현금·카드·QR·간편결제·NFC·얼굴인식결제 등 모든 결제 수단을 제공하며, 네이버 리뷰·쿠폰·주문 등을 매장 현장에서 이용할 수 있도록 함으로써, 매장의 운영 효율성을 높여주는 오프라인 통합 단말기를 말한다.

이번 협약을 통해 비접촉 결제가 가능한 가맹점이 대폭 늘어나고, 해당 서비스를 제공하는 가맹점 정보 또한 네이버 지도에서 확인할 수 있게 된다. 아울러, 국내 이용자가 남긴 리뷰를 영어, 중국어, 일본어 등으로 번역해 제공하여 외국인 관광객도 신뢰할 수 있는 현지의 정보를 접할 수 있도록 지원한다.

한국관광공사 유한순 쇼핑숙박팀장은 “기존 모바일페이 QR결제 이외 비접촉식 결제 시스템(NFC), 선불카드 등 다양한 결제 인프라를 확충하여 방한 외래객의 결제편의를 도모하고, 방한 만족도를 높일 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

관광공사와 Npay는 지난 9월, ‘2025 APEC 정상회의’를 계기로 경주 및 경상권 지역에 Npay 단말기를 우선 보급해 그 효용성을 입증한 바 있다.