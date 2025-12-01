아침기온 영하 5도 강한 바람…낮은 체감온도

[헤럴드경제=정호원 기자] ‘영하권 추위’가 찾아오며 2일 강원 대관령의 최저기온이 영하 5도까지 떨어질 것으로 예상된다. 아침 기온은 -5도에서 5도 사이로 예보되며, 낮 최고기온은 1도에서 13도 사이로 오를 전망이다.

북쪽에서 찬 공기가 남하하면서, 낮 기온은 5도 안팎에 머물 것으로 보이며, 강한 바람이 불어 체감온도는 더욱 낮아질 것으로 예상된다. 전국적으로 가끔 구름이 많겠고, 밤부터는 남부 지방을 중심으로 눈이나 비가 내리기 시작해 3일 중부 내륙 등으로 확대될 것으로 보인다.

2일부터 이틀간의 예상 강수량은 울릉도와 독도, 제주도에서 5∼10㎜, 충남 서해안, 전북 서해안, 남부 내륙, 광주, 전남 서해안, 중부 내륙에서 5㎜ 안팎으로 예보됐다. 서해 5도 지역은 5㎜ 미만, 세종과 충남 북부 내륙, 전북(서해안·남부 내륙 제외)에서는 1㎜ 안팎의 강수량이 예상된다.

예상 적설량은 울릉도, 독도, 제주도에서 3∼10㎝, 충남 서해안, 전북 서해안, 전남 북부 서해안에서 3∼8㎝, 서해 5도, 전북 남부 내륙, 전남 서해안(북부 제외)에서 1∼5㎝로 예보됐다. 세종, 충남 북부 내륙, 전북(서해안·남부 내륙 제외), 광주, 전남 중부 내륙, 제주도 중산간 지역에서는 1㎝ 안팎의 눈이 내릴 것으로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보일 것으로 예상된다. 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조할 것으로 보이며, 기상청은 화재 예방에 각별히 유의할 것을 당부했다.

바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 먼바다에서는 동해에서 1.0∼4.0m, 서해와 남해에서 1.0∼3.0m로 예상된다.