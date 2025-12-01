에쓰-오일 7000만 원 기탁 장애인 가구 및 시설 등 소외계층 지원 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 1일 에쓰-오일(S-OIL, 사장 류열)로부터 연말 성금 7000만 원을 전달받았다.

이날 오후 2시 구청장실에서 열린 성금 전달식에는 진교훈 구청장과 류열 에쓰-오일 사장 및 양 기관 관계자 등 8여 명이 참석했다.

기부금은 서울사회복지공동모금회를 통해 장애인 가구 및 장애인 시설 등 지역 소외계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하는 데 사용될 예정이다.

에쓰-오일은 지역사회를 위한 사회공헌활동을 꾸준히 이어오고 있다. 지난 2015년부터 이웃돕기 성금 등에 기탁해 누적 기부금은 총 4억1000만 원에 달한다. 올해는 지난해 기부액에 2000만 원을 더해 총 7000만 원을 기탁했다.

성금 기탁뿐 아니라 마곡산업단지에 위치한 기술개발센터 풋살장을 지역 주민에게 지난 3월부터 무료로 개방해 지역사회와 상생협력을 실천하고 있다.

류열 사장은 “마곡 기술개발센터(TS&D)가 준공된 지 2년이 지난 지금, 많은 연구개발을 추진 중인 가운데 지역사회 취약계층이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 기탁을 결정하게 됐다”고 말했다.

진교훈 구청장은 “지역사회를 위해 따뜻한 나눔을 한결같이 실천하고 계신 에쓰-오일에 깊이 감사드린다”며 “구에서도 어려운 이웃들이 겨울을 따뜻하게 지낼 수 있도록 복지망을 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다”고 말했다.