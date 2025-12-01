별내동 불암산 일원 불법시설물 행정대집행 마무리, ‘현장 로드체킹’ 실시

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 주광덕)가 1일, 별내동 불암산 일원에서 불법시설물 행정대집행을 마무리하고 정비된 현장을 시민과 함께 점검하는 ‘현장 로드체킹’을 실시했다.

현장에는 주광덕 시장을 비롯해 시 관계자와 별내동 주민 등 50여명이 함께 참여해, 정비 구간을 직접 걸으며 복원된 숲길을 확인했다.

시는 불암산 복원을 위해 9월 10일부터 11월 7일까지 총 59일에 걸쳐 행정대집행을 단행했다. 산기슭 곳곳에 흩어진 불법 건축물은 경사도 심하고 진입로도 협소해 작업 난이도가 높았지만, 중장비와 전문 인력을 투입해 폐기물 290t을 철거하며 사고 없이 안전하게 완료했다.

이날 현장점검에 참여한 시민들은 철거 전·후 비교 사진을 통해 변화된 모습을 확인하며, 숲이 시민의 공간으로 돌아온 것에 큰 만족감을 나타냈다.

시는 이번 행정대집행을 단발성 정비로 끝내지 않고, 지속적인 관리 체계를 구축해 불법행위 재발을 원천 차단할 계획이다.

우선 ▷불법 건축물 설치 금지 안내 현수막과 표지판 설치 ▷순찰 활동 강화 등 상시 모니터링 체계를 마련해 실질적인 예방 효과를 높일 방침이다. 또한, 별내동 통장협의회, 주민자치회 등과 협력해 환경정화 활동을 정례화함으로써 시민이 함께 가꾸는 숲길 문화 정착도 추진한다.

아울러 시는 철거 완료 지역을 시민의 쉼터로 조성하기 위한 ‘불암산 애기봉 둘레길 정비사업’을 본격 추진한다. 이 사업은 2026년 상반기를 목표로 맨발길, 숲속 산책로 등을 조성해 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 힐링 공간으로 탈바꿈시킬 계획이다. 자연 훼손을 최소화하고 남녀노소 누구나 안전하게 이용할 수 있는 친환경 걷기 코스로 조성해, 별내동을 대표하는 생활·여가 명소로 육성하겠다는 구상이다.

주광덕 시장은 “이번 불암산 불법시설 행정대집행은 산불로부터 시민의 안전을 최우선으로 생각하고, 오래된 민원을 해결하기 위해 시가 책임을 다한 결과”라며 “불법 점유로 막혀 있던 숲을 본래의 모습으로 돌려놓을 수 있어 매우 뜻깊다”고 말했다.

이어 “앞으로는 이 공간을 시민 누구나 이용할 수 있는 깨끗한 등산로와 맨발길로 조성해, 남양주를 대표하는 힐링 명소로 만들겠다”며 “안전과 직결된 불법 행위에 대해서는 단호하게 대응하는 한편, 시민과 함께하는 현장 행정을 통해 우리 시의 자연을 모두의 자산으로 지켜 나가겠다”고 강조했다.