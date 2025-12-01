[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 핑클 출신 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 미등록 상태로 연예기획사를 운영한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

경기 남양주북부경찰서는 대중문화예술산업발전법 위반 혐의로 옥주현을 지난달 27일 불구속 송치했다고 1일 밝혔다.

앞서 지난 9월 옥주현이 2022년 4월 설립한 기획사 타이틀롤과 소속사 TOI엔터테인먼트가 대중문화예술기획업으로 등록돼 있지 않다는 사실이 밝혀지면서 논란이 됐다.

이에 옥주현 측은 “등록을 제때 완료하지 못한 건 명백한 저희의 과실”이라며 “법적 절차를 의도적으로 회피하거나 불법적으로 회사를 운영한 것은 결코 아니다”라고 강조했다.

옥주현 측은 논란 발생 약 2주 만인 지난 9월 23일 기획사 등록 절차를 모두 마쳤다.

그럼에도 옥주현은 해당 관련 법을 위반했다는 이유로 고발당했다. “산업의 공정성·투명성·안정성을 담보하기 위한 최소한의 공적 책임 장치를 어겼다”는 이유에서다.

경찰 관계자는 “현재는 등록을 마쳤다고 하지만, 그 이전에 무등록으로 기획사를 운영한 사실이 확인돼 혐의가 인정된다고 판단했다”며 “구체적 범죄 사실은 밝힐 수 없다”고 말했다.

대중문화예술산업발전법은 대중문화예술기획업자가 등록하지 않고 영업할 경우 2년 이하 징역이나 2천만 원 이하 벌금으로 처벌하도록 한다.

당시 옥주현 뿐만 아니라 성시경, 씨엘, 송가인, 설경구, 이하늬 등 다양한 분야의 연예인들 소속사도 미등록 상태였던 것으로 드러나 논란이 가중됐다.

한편 옥주현은 뮤지컬 ‘레드북’ 공연을 진행 중이다. 오는 11일부터는 뮤지컬 ‘보니 앤 클라이드’ 무대에도 선다.