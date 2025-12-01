[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 12월 1일 오전 11시 마포비즈니스센터(매봉산로 18) 4층에서 열린 ‘2025년 마포비즈니스센터·마포비즈플라자 성과공유회’에 참석해 입주기업과 창업자들을 격려했다.

이번 행사는 입주기업·졸업기업·창업자 등 약 40명이 함께한 가운데 올 한 해의 성과를 공유하고 앞으로의 창업 생태계 방향을 모색하는 자리로 마련됐다.

행사 초반에는 사전 네트워킹이 이어지며 입주기업들이 협업 사례와 한 해의 성장 과정, 애로사항을 공유하고 자연스럽게 소통하는 시간이 펼쳐졌다.

이후 본 행사에서는 ▲AI 창업 특강 ▲입주기업 우수사례 발표 ▲정부 지원사업 동향 소개 ▲센터 운영사업 안내 ▲입주기업 홍보패널 관람 등 알찬 프로그램이 순차적으로 진행되며 창업 생태계 전반에 대한 폭넓은 정보가 공유됐다.

참석자들은 서로의 경험을 나누며 성장을 돌아보고, 내년 도약을 위한 새로운 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 시간을 보냈다.

박강수 마포구청장은 “마포비즈니스센터와 비즈플라자는 많은 스타트업이 꿈을 키우는 매우 소중한 공간”이라며 “끊임없는 노력과 도전으로 눈부신 성과를 이룬 창업가 여러분을 뵐 때면 큰 기쁨과 감동을 느낀다”라고 말했다.

이어 “올해 마포는 골목상권 활성화를 위해 쉼 없이 달려왔고, 11대 상권 선포와 마포상생앱 출시 등 지역경제 전반에서 의미 있는 성과를 이뤘다”며“앞으로도 희망을 안고 지역경제 발전과 구민 행복을 위한 고삐를 늦추지 않겠다”고 말했다.