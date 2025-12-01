대만문제로 불화 쌓인 中 ‘日 여행 자제령’ 대안 떠오른 싱가포르...동남아 수요도 많아져 화교 인구 많아 중국어 잘 통하고 안전해 선호도 높아

[헤럴드경제=도현정 기자]대만 문제를 둘러싸고 일본과 갈등을 빚고 있는 중국이 일본 여행 자제령을 내리면서 싱가포르 등 동남아시아 국가가 대안으로 떠오르고 있다.

홍콩의 일간 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 1일(현지시간) 디지털마케팅 기업 차이나 트레이딩 데스크의 집계를 인용해 중국 여행객들의 동남아시아 여행 예약 건수가 지난 9~0월 평균에 비해 약 15~20% 늘었다고 보도했다.

중국 여행객들은 최근 태국, 베트남, 싱가포르, 말레이시아 등으로 눈을 돌리고 있는 것으로 나타났다. 수브라마니아 바트 차이나 트레이딩 데스크 최고경영자(CEO)는 SCMP에 “중국 정부가 당분간 일본 여행을 자제하라고 경고하는 등 이례적으로 강한 신호를 보냈다”며 “중국 항공사·크루즈 선사들이 예약 취소·변경을 무료로 제공하면서 일반 여행객들이 중국 정부의 지침을 따르기가 훨씬 수월해졌다”고 전했다.

이 중 싱가포르는 유독 중국인 관광객들이 선호하는 분위기다. 싱가포르는 화교 인구가 많고, 이들이 경제 주도권을 상당부분 쥐고 있어 중국어가 비교적 잘 통한다. 미중 대립 와중에서 중립적인 자세를 유지해 중국인 관광객들이 편안함을 느낀다는 것도 싱가포르의 인기 요인 중 하나다.

차이나 트레이딩 데스크에 따르면 지난달 중국 당국이 일본 여행 자제령을 내린 이후 중국인 여행객의 싱가포르행 예약 건수는 지난해 동기보다 약 20∼25%나 늘었다.

싱가포르 여행업계 종사자 패트릭 테오는 “평소에는 일본을 첫 번째 선택지로 삼았을 것이라고 말하는 중국 고객들도 있지만, 올해는 대부분의 고객들이 복잡한 상황을 피하고 중립적이면서 위험성이 낮은 여행지를 선택하려고 한다”며 “싱가포르는 이런 여행객들에게 자연스러운 대안이 될 수 있다”고 말했다.

싱가포르의 깨끗한 환경과 안전한 치안, 정치적으로도 안정적인 이미지 등도 중국 관광객의 방문 증가 요인으로 꼽힌다.

다만 바트 CEO는 “현 상황에서 동남아, 특히 싱가포르가 상대적으로 큰 수혜를 보는 것처럼 보이지만, 이 지역들이 일본이 겪는 과잉관광(오버투어리즘) 문제를 겪지 않으려면 이런 긍정적인 측면을 신중하게 관리해야 할 것”이라 덧붙였다.

중국과 일본은 지난달 7일 다카이치 사나에 총리가 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 대만 유사시에 일본이 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있다는 취지의 발언을 하면서 갈등이 빚어졌다. 양국은 대사를 초치하는 등 외교전에 이어, 중국이 자국민들에게 일본 여행과 유학 자제령을 내리는 등 민간 교류도 단속하고 있다. 중국은 일본산 수산물 수입도 중단했고, 국내에서 일본 영화 상영이나 가수의 공연 등도 막고 있다.

지난달 중순 중국 정부가 일본 여행 자제령을 내리자, 중국발 일본행 항공편들이 대거 운항을 취소했다. 중국 항공사들은 일본 노선에 대해서는 연말까지 수수료 없이 취소할 수 있게 하고 있다.

한편, 중국 온라인 여행플랫폼 취날의 국제선 항공권 예약 현황을 보면 한국이 지난달 15∼16일 인기 여행지 1위를 차지했다. 태국·홍콩·말레이시아·싱가포르·베트남·인도네시아 등이 그 뒤를 이었다.