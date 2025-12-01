김건희 특검, 정치자금법 위반 혐의 기소 반박 오 시장 “민주당 하명 따라 정해진 기소 강행”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 ‘명태균 여론조사 의혹’을 수사 중인 민중기 특별검사팀(김건희 특검)이 1일 정치자금법 위한 협의로 자신을 불구속 기소하자 “무죄가 예정된 기소”라고 반발했다.

오 시장은 이날 입장문을 내고 “특검이 오늘 법과 양심을 저버리고 민주당 하명에 따라 정해진 기소를 강행했다”며 이같이 밝혔다. 특검팀은 이날 오 시장, 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨를 정치자금법 위반 혐의로 불구속기소 했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 ‘정치 브로커’로 알려진 명태균 씨로부터 여론조사 결과를 받아보고 오랜 후원자로 알려진 김씨에게 비용을 대납하게 한 혐의를 받고 있다.

오 시장은 “오로지 사기범죄자 명태균의 거짓말뿐, 증거도 실체도 없어 공소유지가 힘든 사건에 대해 이미 결론을 정해놓고 기소 이유를 조각 조각 꿰어맞췄다”며 “1년 2개월 수사하고 제 휴대전화 8대를 포렌식 했지만 직접 증거는 단 하나도 찾지 못했다”고 강조했다.

이어 “명태균은 스스로 ‘내가 오세훈을 어떻게 엮는지 보라’고 말했다. ‘엮는다’는 것이 무엇인가”라며 “민주당과 명태균이 한 몸이 되어 특검과 함께 오세훈 죽이기를 하겠다는 것”이라고 꼬집었다.

오 시장은 “명태균의 여론조사는 대부분 여론조사라고 간주할 수 없을 정도로 모든 것이 조작된 가짜였고, 이로 인해 명씨는 사기범죄로 고소됐다”며 “하지만 이에 대한 특검의 수사결과는 하나도 없다는 것이 무엇을 말해줍니까. 이로써 ‘오세훈 죽이기 정치특검’이라는 국민적 의심은 사실이 됐다”고 했다.

이어 “대한민국 사법권이 정적을 제거하는 숙청도구로 전락했다”며 “하지만 진실은 그리 오래 걸리지 않을 것”이라며 “이번 특검의 기소가 이재명정권을 위한 ‘상납 기소’ ‘정치공작’에 불과하다는 것이 머지않아 밝혀질 것”이라고 덧붙였다.

끝으로 오 시장은 “이재명 정권에 이 말을 되돌려 드리고 싶다. 기억하라. 역사의 심판에는 시효가 없다”고 했다. 이어 “이 무도한 폭력과 억압은 반드시 심판받고 그 대가를 치르게 될 것”이라고 강조했다.